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阿拉伯聯合大公國遇襲緊張升溫 美伊停火前景不明

中央社／ 德黑蘭4日綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國遭伊朗飛彈與無人機密集攻擊，升高區域緊張情勢，使本已脆弱的美伊停火協議岌岌可危。美國總統川普今天受訪時，拒絕回答停火協議是否仍然有效。

阿聯外交部在聲明中表示：「這些攻擊構成危險局勢升溫與令人無法接受的侵犯，為國家安全、穩定與領土安全帶來直接威脅。」阿聯是美國親密盟友，也是以色列的重要阿拉伯夥伴。

阿聯當局通報，富查伊哈（Fujairah）一處能源設施遇襲，造成3名印度籍人員受傷。官方媒體報導，在緊鄰荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的阿曼沿海城鎮布哈（Bukha），一棟住宅大樓遭戰火波及，導致2人受傷。

阿聯遇襲後，油價進一步上漲，國際基準油價北海布倫特原油（Brent）7月交割價飆升逾5%。

自中東戰事爆發以來，能源成本大漲已對全球經濟造成衝擊，也在美國期中選舉登場前幾個月，為川普帶來政治壓力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普今天接受媒體訪問時，拒絕說明美伊停火協議是否仍然有效。

當被問及與伊朗的停火是否已經結束，以及是否可能重啟軍事行動時，川普說，「這我不能告訴你」。

以色列軍方表示，部隊已進入高度戒備狀態。

阿聯也宣布，本週剩餘時間所有學校恢復遠距教學。

阿聯國防部表示，伊朗發射4枚巡弋飛彈，其中3枚成功被攔截，另一枚落入海中。

阿聯當局指出，伊朗也向一艘隸屬國營石油巨頭阿布達比國家石油公司（ADNOC）的油輪發射無人機。

伊朗軍方並未否認發動攻擊，僅說伊朗「並無預先規劃攻擊相關石油設施」。

自美伊停火以來，華府與德黑蘭外交談判陷入僵局，美方兩度取消派高層官員赴巴基斯坦參與新一輪會談的行程，川普也對伊朗提出的和平提案前景抱持懷疑態度。

此外，以色列與黎巴嫩停火協議似乎也危在旦夕。在伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）對以色列發動攻擊後，以軍對黎巴嫩展開大規模轟炸，並出動地面部隊。

據黎巴嫩衛生部統計，以色列攻擊已造成逾2700人死亡。

真主黨與以色列部隊今天在黎巴嫩南部交火，以軍通報有2名士兵受傷。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）說，在與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）舉行任何會談前，以方必須先停止攻擊並達成安全協議。

以色列 伊朗

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