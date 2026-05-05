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美伊荷莫茲海峽爆交火！川普：擊沉7艘伊朗快艇 南韓貨船遇襲爆炸

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4日在華府出席活動。歐新社
美國總統川普4日在華府出席活動。歐新社

美國4日啟動「自由計畫」，協助受困船舶撤離荷莫茲海峽，卻隨即與伊朗爆發交火，美伊停火瀕臨破裂。美軍宣稱攔截所有來襲飛彈與無人機，並打擊至少6艘伊朗快艇，成功引導2艘美國商船通過海峽；但德黑蘭否認截至4日上午有任何船舶通行。美國總統川普4日則稱，美方擊沉7艘伊朗快艇，並表示除一艘南韓貨船遇襲外，通行船隻未傳出損害。

美國政治新聞網站Axios報導，美軍負責中東事務的中央司令部司令古柏4日表示，美方開始自由計畫後，伊朗向美國海軍艦艇發射巡弋飛彈，並以無人機攻擊商船，而所有攻擊均遭攔截，沒有任何美艦艇和貨船被擊中。

古柏指出，出動美國陸軍阿帕契攻擊直升機擊沉6艘伊朗快艇，並協助2艘懸掛美國國旗的商船通過海峽。他強調，美方開火純屬防禦性質。

古柏表示，現在多艘美國海軍驅逐艦已穿越海峽進入阿拉伯海，「我們現在已經在荷莫茲海峽開闢一條通道，讓商業活動能繼續自由流動。美軍正在協助國際社會恢復全球商業流通」。

川普則在真實社群發文表示，美軍行動期間，伊朗曾對一艘南韓貨船開火，「除了那艘南韓船之外，截至目前，通過海峽的船隻沒有受損。」他並點名南韓「是時候加入自由計畫了」。川普說，美軍已擊沉7艘伊朗快艇。

紐約時報報導，南韓外交部表示，南韓貨船「「HMM Namu號」4日在荷莫茲海峽發生爆炸後起火，當時停泊在阿聯附近海域。南韓海洋水產部表示，爆炸發生在船隻機艙左舷一側，船上共24名船員，未傳出人員傷亡。

伊朗伊斯蘭革命衛隊否認截至4日上午已有任何船隻通過海峽，並聲明：「任何違反革命衛隊海軍宣布原則的海上活動，都將面臨嚴重風險，違規船隻將被武力攔停。」伊朗武裝部隊表示：「美國侵略行動只會使當前局勢更加複雜」，並危及波斯灣船隻安全。

華爾街日報報導，美伊正逼近戰爭新階段，雙方同時訴諸武力試圖打破荷莫茲海峽僵局，這也是美伊4月8日停火以來最嚴重的一次升級。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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