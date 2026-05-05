快訊

聯發科二度跳空漲停！電子權值大軍卻腳步紊亂 台股多空激戰40,800關

中東停火岌岌可危！阿聯遭伊朗15枚飛彈襲擊 最大港口竄火柱畫面曝光

北市最胖高國中小曝光 富安國小、大理國中、惇敘工商肥胖率居冠

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍啟動護航！馬士基證實 旗下一艘商船已安全通過荷莫茲海峽

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
馬士基證實旗下一艘商船已安全通過荷莫茲海峽。圖為示意圖，此為伊朗通訊社ISNA發出的照片，一艘小漁船靠近停泊在伊朗南端附近荷莫茲海峽的船舶。法新社
馬士基證實旗下一艘商船已安全通過荷莫茲海峽。圖為示意圖，此為伊朗通訊社ISNA發出的照片，一艘小漁船靠近停泊在伊朗南端附近荷莫茲海峽的船舶。法新社

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）表示，由旗下子公司Farrell Lines營運、懸掛美國國旗的一艘汽車運輸商船「Alliance Fairfax」4日在美軍護航下，通過荷莫茲海峽駛離波斯灣。

馬士基發言人說：「這艘船接獲美國軍方聯繫，並被提供在美軍保護下離開波斯灣的機會。」

美國中央司令部同日也在社群媒體平台 X 上表示，美軍正積極協助恢復荷莫茲海峽的商業航運。

美國中央司令部發文說，「做為第一步，已有兩艘懸掛美國國旗的商船成功通過荷莫茲海峽」，美國海軍的導彈驅逐艦正依據一項名為「自由計畫」（Project Freedom）的命令，在波斯灣執行任務。

「Alliance Fairfax」是屬於美國海事安全計畫（US Maritime Security Program）的一環，該計畫向數十艘懸掛美國國旗的民營商船提供補助，以確保在戰爭或國家緊急狀況下，能為美軍提供運輸支援。

馬士基表示，Alliance Fairfax此次航行過程順利完成，未發生任何事故，所有船員均安全無恙。

在美國與以色列伊朗發動戰爭後，荷莫茲海峽幾近關閉；此前，全球每日約有20%的石油運輸需通過這一重要的海上咽喉要道。

美國總統川普3日宣布，美國將自中東時間4日上午起，引導受困荷莫茲海峽的中立國家船隻離開，他並警告任何干預行為都將受到「強力處理」。川普甚至警告伊朗，如果鎖定那些正在保護通過荷莫茲海峽商船的美國軍艦，伊朗將會「被從地球表面抹去」。

荷莫茲海峽局勢已再度緊張，包括傳出伊朗稱美軍艦闖荷莫茲海峽遭2飛彈擊中，但美方否認；阿拉伯聯合大公國4日遭到伊朗無人機與飛彈攻擊，而美國則表示已在荷莫茲海峽擊沉伊朗船隻。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

川普宣布「自由計畫」…美飛彈驅逐艦進波灣 「引導」船舶脫困荷莫茲

美軍：飛彈驅逐艦進波灣　兩艘商船通過荷莫茲海峽

川普訂荷莫茲「自由計畫」伊朗宣稱擊中美軍艦 美方否認

川普宣布荷莫茲海峽商船脫困機制　業界懷疑效果

相關新聞

影／阿聯遭伊朗15枚飛彈襲擊！最大港口竄火柱畫面曝 中東停火岌岌可危

紐約時報報導，美國與伊朗在荷莫茲海峽爆發交火，伊朗企圖開火攔截美軍引導通行的船舶，並再度將砲火指向鄰國。阿拉伯聯合大公國指控…

美伊荷莫茲海峽爆交火！川普：擊沉7艘伊朗快艇 南韓貨船遇襲爆炸

美國4日啟動「自由計畫」，協助受困船舶撤離荷莫茲海峽，卻隨即與伊朗爆發交火，美伊停火瀕臨破裂。美軍宣稱攔截所有來襲飛彈與無人機，並打擊至少6艘伊朗快艇，成功引導2艘美國商船通過海峽；但德黑蘭否認截至4

美軍啟動護航！馬士基證實 旗下一艘商船已安全通過荷莫茲海峽

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）表示，由旗下子公司Farrell Lines營運、懸掛美國國旗的一艘汽車運輸商船「Alliance Fairfax」4日在美軍護航下，通過荷莫茲海峽駛離波斯灣。

共同的敵人伊朗戰事趨緩 沙烏地與阿聯的矛盾再起

沙烏地阿拉伯不斷提醒大家，自己才是中東霸主，耗費鉅資採購武器裝備，「阿聯有的，我們也要有」。但隨著共同敵人伊朗，因美國與以色列聯手襲擊而削弱，沙烏地與阿聯的矛盾再起，短暫團結瞬間化為雲煙。 我是特約撰

傳伊朗飛彈擊中美軍艦…川普：除南韓貨輪遭射擊 其他無損傷

傳有一艘美軍軍艦遭到伊朗軍方飛彈擊中，不過美國中央司令部4日隨即澄清無此事；美國總統川普4日則表示，伊朗朝一艘南韓貨輪射擊。

伊朗最新終戰方案 建立全中東安全機制

在卡達的半島電視台三日引述消息人士報導，伊朗日前透過巴基斯坦轉交美國的十四點美伊終戰最新方案（下稱方案）分三個階段，目標在卅天內從停火過渡到終戰。外界此前對方案全貌不得而知。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。