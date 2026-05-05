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荷莫茲海峽情勢緊張 川普：美國擊沉7艘伊朗快艇

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天發文表示，伊朗向荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的數艘船隻開火後，美方擊沉德黑蘭當局「7艘」快艇。

川普於自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）說道，伊朗對一些船隻開火，其中包括一艘韓國貨船。

川普還聲稱，除了韓國船隻受損，伊朗的襲擊沒有造成其他「損害」。

貼文更寫道：「我們擊沉7艘小艇，或者如他們喜歡稱呼的『快艇』。那已經是他們僅剩的了。」

美軍中央司令部（US Central Command）司令古柏（Bradley Cooper）稍早則向媒體指出，美軍在荷莫茲海峽「炸毀」6艘伊朗小型船隻。

另外，美國福斯新聞（Fox News）於社群媒體X平台發文，引述川普告訴福斯新聞記者的說法，如果德黑蘭當局襲擊為荷莫茲海峽船隻護航的美國軍艦，伊朗「將被從地球上抹去」。

福斯新聞的貼文提到，川普也宣稱，伊朗在談判中變得「更為容易溝通」。

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