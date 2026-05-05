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阿聯石油工業區遭伊朗無人機攻擊 導致3人受傷
阿拉伯聯合大公國相關當局今天指出，國內東部的富查伊哈石油工業區（Fujairah Oil Industry Zone）被伊朗無人機襲擊並引發大火，造成3名印度籍人士受傷。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，富查伊哈地方當局發布聲明表示，民防隊已經展開滅火且持續努力控制火勢，3位傷者都送醫治療。
阿聯國防部稍早也宣布，在其領海上空攔截到來自伊朗的3枚飛彈，另有1枚飛彈落入海中。
這是阿拉伯聯合大公國近1個月前聲稱國內領空沒有威脅之後，首次宣布攔截到伊朗發射的飛彈。
阿聯外交部則譴責伊朗，再度以飛彈和無人機襲擊該國的民用設施及目標。
阿聯外交部在聲明中說道，此次攻擊是「危險升級」、「不可接受的侵犯」，直接威脅到阿聯的國安、穩定和領土安全，並違反了國際法與聯合國憲章（UN Charter）。
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