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傳伊朗飛彈擊中美軍艦 川普：除南韓貨輪遭射擊 其他無損傷

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

傳有一艘美軍軍艦遭到伊朗軍方飛彈擊中，不過美國中央司令部4日隨即澄清無此事；美國總統川普4日則表示，伊朗朝一艘南韓貨輪射擊。

川普日前宣布，於中東時間的5月4日上午啟動「自由計畫」（Project Freedom），稱美國將帶領受困在荷莫茲海峽的中立國船隻離開該水域。

隨著行動在荷莫茲海峽展開，伊朗法斯通訊社報導，一艘美軍軍艦5月4日企圖通過荷莫茲海峽，在伊朗港口附近違反德黑蘭當局的交通與航運安全規定，且該軍艦無視伊朗海軍警告，遭軍方以兩枚飛彈擊中，被迫離開該海域。

對此，美國中央司令部在X平台上表示，沒有任何美軍軍艦遭到攻擊，並表示，美軍正在支援自由計畫，同時對伊朗港口實施海上封鎖。

川普美東時間4日則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，伊朗因自由計畫的船隻動向，朝不相關國家的船隻射擊，包括一艘南韓貨輪；川普說，也許是時候南韓加入護衛的任務。

川普並表示，美方已經摧毀7艘小型快艇，指這是伊朗軍方僅剩的戰力。

川普指出，除了南韓貨輪之外，荷莫茲海峽上現階段沒有其他船隻蒙受損傷，並指出，國防部長赫塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將於美東時間5日上午舉行記者會對外說明。

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