川普提「自由計畫」…船東懷疑效果 指須明確停火

美國總統川普宣布「自由計畫」，為商船在荷莫茲海峽（下稱海峽）的自由航行「提供支持」。但由於該行動不涉及派美軍船艦護航，因此有船東與交易商懷疑此行動是否具顯著效果。聯合國海事機構國際海事組織（ＩＭＯ）四日也提醒，海峽附近船舶仍必須保持謹慎。

美國新聞網站Axios三日報導說，川普指稱，該行動是「人道表示」，但這將挑戰伊朗自二月底開戰以來對海峽的封鎖，一旦伊朗以武力回應，美伊可能重燃戰火；華爾街日報（ＷＳＪ）同日也引述兩位美國高官報導，該行動其實是一個「協調中心」，負責安排船舶通過海峽，涉及多國政府、保險公司和海運組織。

交易商、船東甚至歐洲國家外交官，很快就質疑該行動是否有助重開海峽。希臘航運公司GasLog營運長卡拉薩尼斯直言，川普這項「倡議」很模糊，在美國等西方國家的軍艦「引導」通航下，反而更容易被伊朗伊斯蘭革命衛隊盯上。

根據經紀公司、船東及船舶追蹤機構等資料，現有約一六○○艘船受困海峽兩端。一位歐洲船東認為，美伊在海峽必須「明確停火」，自己旗下四艘船才有望從海峽脫困。

台灣8艘船舶滯留 卓揆指示協助

記者黃婉婷／台北報導

全球約一千六百艘船舶滯留荷莫茲海峽，其中包含八艘台灣業者船舶。行政院長卓榮泰昨天請交通部透過外交部與外國政府及台灣企業保持聯繫，妥善說明協助方案及期程，務求盡速助船舶恢復正常航行。

卓揆昨也盤點重要原物料供應，他表示，「計程車油價折讓措施」預計廿日上路；公路客運、國內船舶及國內航空，將維持運價凍漲三個月並由政府補貼價差。