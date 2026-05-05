川普宣布「自由計畫」 美飛彈驅逐艦進波灣 「引導」船舶脫困荷莫茲

美國總統川普三日在自創社媒真實社群發文宣布，自四日上午正式展開「自由計畫」行動，「引導」自二月底美國和以色列對伊朗開戰以來滯留荷莫茲海峽的船舶得以脫困。美國軍方表示，兩艘美國海軍的飛彈驅逐艦已進入波斯灣突破伊朗封鎖，同時已有兩艘美國商船通過荷莫茲海峽，而伊朗稍早才剛宣稱阻止一艘美國軍艦進入波灣。

美軍中央司令部說，將為自由計畫行動投入驅逐艦、逾一百架陸基飛機及艦載機和約一點五萬名官兵。這次干預行動似乎加劇美、伊在荷莫茲海峽的直接衝突風險。

中央司令部表示，在美國驅逐艦於波斯灣執行任務期間，已有兩艘懸掛美國國旗的商船通過海峽，並補充道：「美軍正積極協助恢復商船通行。」

伊朗稍早表示，已迫使一艘美國軍艦從海峽折返。不過，中央司令部否認伊朗媒體關於該艦被飛彈擊中報導。一名伊朗高官告訴路透社，伊朗確實射了一發警告彈，目前還不清楚該軍艦是否受損。

紐約時報三日報導形容，川普此舉是一場賭注，企圖使海峽回到開戰前的狀態；本質上更像在對伊朗下戰帖，賭伊朗不願冒險挑戰美國；若真的奏效，將扭轉美伊目前對海峽實施的雙封鎖局面。

川普並在上述發文中寫道，各國已請美國協助他們受困海峽的船舶脫身，「為了伊朗、中東及美國的利益，我們已通知這些國家，將引導他們的船舶安全駛離這些受限海域，讓他們能自由且順利地持續作業」。

司令部四日聲稱，兩艘懸掛美國國旗的商船已成功通過海峽，波斯灣的幾艘美軍驅逐艦正協助恢復海峽航運交通。但阿聯國營的阿布達比國家石油公司同日指控兩架伊朗無人機擊中阿曼外海的阿聯油輪MV Barakah，所幸未釀成傷亡。

紐時及華爾街日報三日報導，尚不清楚川普說的引導和派美軍「護航」間的分別。一位美國高官也指稱，自由計畫是讓各國、保險公司及海運組織協調船舶通行海峽的機制，目前並不涉及由美軍船艦提供護航。

伊朗法斯通訊社四日引述伊朗海軍報導，兩枚飛彈在海峽南端入口的港市賈斯克附近擊中一艘美軍驅逐艦，迫使該艦撤離。司令部隨即在Ｘ發文澄清，「至今都沒有美國海軍船艦被擊中」。