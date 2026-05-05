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川普訂荷莫茲「自由計畫」伊朗宣稱擊中美軍艦 美方否認

經濟日報／ 編譯陳律安任中原／綜合外電
美國總統川普3日在自家社群平台發文宣布，自4日上午展開「自由計畫」，讓滯留荷莫茲海峽的船舶得以脫困，此舉將增加美、伊在該水道直接對抗的風險。 美聯社
美國總統川普3日在自家社群平台發文宣布，自4日上午展開「自由計畫」，讓滯留荷莫茲海峽的船舶得以脫困，此舉將增加美、伊在該水道直接對抗的風險。 美聯社

美國總統川普3日在自家社群平台發文宣布，自4日上午展開「自由計畫」，讓滯留荷莫茲海峽的船舶得以脫困，此舉將增加美、伊在該水道直接對抗的風險。伊朗半官方的法斯通訊社（Fars）則在亞洲時段4日晚間宣稱，以兩枚飛彈擊中美國軍艦，阻止其駛入海峽，但遭美方否認。

法斯社說，一艘美軍軍艦5月4日企圖通過荷莫茲海峽，在伊朗港口附近違反德黑蘭當局的交通與航運安全規定，該軍艦無視伊朗海軍警告，遭軍方以兩枚飛彈擊中，被迫離開該海域。這則消息一度觸動國際油價彈升約5%。

隨後Axios報導，一名美方高級官員否認美方船隻遭襲擊，使油價漲幅大幅收斂，布蘭特原油期貨漲2.5%至每桶110.91美元，西德州中級原油期貨漲0.3%，報102.2美元。美國中央司令部也在X上發文澄清，「至今都沒有美國海軍船艦被擊中」。中央司令部也表示，在美國驅逐艦於波斯灣執行任務期間，已有兩艘掛有美國國旗商船穿過海峽。

川普在社群平台Truth Social上表示，多國政府請求美方協助解救被困船隻。這些船上的物資逐漸耗盡，船隻營運方表明在該水域恢復安全前不會返回。他說，美方將盡力確保船員與船隻安全離開，但未說明具體執行方式。

根據美國官員說法，目前行動不涉及海軍護航，而是透過各國政府、保險公司與航運業者協調航行安排。美國中央司令部聲明指出，將為此投入驅逐艦、逾100架陸基飛機及艦載機和約1.5萬名官兵。

川普也透露，美伊代表正進行「非常正面」的談判，但尚未達成協議。伊朗方面則表示，正檢視美方對其14點和平方案的回應。

不過，航運業對於荷莫茲是否安全仍持懷疑態度。彭博引述知情人士報導，卡達國家能源公司已將液化天然氣（LNG）供應所遭遇的「不可抗力」效期，延長到6月中旬，因為荷莫茲幾乎完全封閉，LNG無法運出。

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