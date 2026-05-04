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「川習會」前夕 美財長貝森特籲北京協助開通荷莫茲海峽

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國財長貝森特4月在華府出席「美國成熟公民協會」活動。美聯社
美國財長貝森特4月在華府出席「美國成熟公民協會」活動。美聯社

美國財長貝森特4日接受福斯新聞訪問時呼籲中國大陸加強外交作為，以說服伊朗解除對荷莫茲海峽（下稱海峽）的封鎖，開放國際航運。他表明，美國總統川普下周在北京和中國國家主席習近平會面時，將討論此一問題。

貝森特受訪時說，「中國，讓我們見識一下他們會藉由一些外交作為，進一步促使伊朗開放海峽」。

貝森特還說，中國買伊朗9成的能源出口，所以他們正資助伊朗這個全球最大的恐怖主義支持國。

貝森特表示，正敦促中國「加入我們開通海峽的國際行動」。但他並未詳述中方應採取什麼動作。

貝森特提到，美中領袖已持續討論伊朗相關情事，也將在14至15日會面時對此交換意見。但他強調，2位領袖將致力保持美中關係穩定，而此一穩定是建立在去年10月南韓釜山川習會時達成的2國貿易戰休兵上。

貝森特指出，美中「已有穩定的關係；這出自2位領袖都極為尊重對方」。

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