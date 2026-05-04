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美股早盤／中東緊張升溫 但費半續漲、儲存類股夯

川普控盟邦不夠挺美「支援不足」 北約秘書長回應：歐洲聽到了

中央社／ 葉里凡4日綜合外電報導
北約秘書長呂特今表示，歐洲各國已「明白」美國總統川普傳達的訊息。(歐新社)
北約秘書長呂特今表示，歐洲各國已「明白」美國總統川普傳達的訊息。(歐新社)

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，歐洲各國已「明白」美國總統川普（Donald Trump）傳達的訊息，正在確保有關軍事基地使用的協議得到落實。

路透社報導，川普指控一些北約國家在伊朗戰爭中對美國的支持力道不夠。美國1日宣布計劃撤出5000名駐德美軍，進一步凸顯他對歐洲盟友的不滿。

呂特今天在亞美尼亞舉行的歐洲政治共同體（European Political Community）峰會告訴記者：「沒錯，美方有些失望，但歐洲人已經聽進去了。」

「他們現在正在確保所有雙邊基地協議都被落實。」

北約成員國西班牙已表示，境內軍事基地不得用於對伊朗的戰爭。

但呂特說，包括蒙特內哥羅、克羅埃西亞、羅馬尼亞、葡萄牙、希臘、義大利、英國、法國和德國等其他北約國家，正在執行有關基地使用及其他後勤支援的要求。

呂特也提到，有「愈來愈多」歐洲國家在波斯灣（Persian Gulf）附近預先部署掃雷艦及獵雷艦等軍事資產，為「下一階段」做準備。

多個歐洲國家已表示，他們願意在戰爭結束後參與協助確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行自由的任務。

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