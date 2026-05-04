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海上衝突升溫…阿聯國營石油公司油輪遇襲 譴責伊朗「海盜行徑」
在美國預計開始引導船隻通過遭封鎖的荷莫茲海峽之際，阿拉伯聯合大公國今天強烈譴責，伊朗無人機在該海峽襲擊一艘阿布達比國家石油公司旗下油輪。
法新社報導，根據阿聯國營的阿布達比國家石油公司（ADNOC）說法，兩架無人機擊中位在阿曼外海的油輪MV Barakah，所幸沒有人員傷亡，且當時該船並未載貨。
阿聯外交部表示：「把商業航運當作攻擊目標，並將荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）視為經濟脅迫或勒索的工具，表現出伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的海盜行徑。」
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）稍早也通報，昨天深夜在相同海域有一艘船隻遭不明飛行物擊中。
美國總統川普（Donald Trump）日前宣布，美國將自今天開始引導船隻通過荷莫茲海峽這條重要航道。
自上月8日中東戰爭停火生效以來，美國與伊朗的和平談判仍陷僵局。
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