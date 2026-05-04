川普喊話無效？美承諾助恢復航行自由 荷莫茲海峽航運仍停滯

美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布美方將開始協助恢復荷莫茲海峽的航運後，今天船舶流量並無明顯增加的跡象。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）位於阿曼與伊朗之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf ofOman）及阿拉伯海（Arabian Sea）。

路透社報導，船舶追蹤網站MarineTraffic的資料顯示，今天只有一艘受到制裁的小型液化石油氣（LPG）運輸船、數艘貨船，及一艘電纜鋪設船駛入阿曼灣。

現場沒看到油輪或其他商船排隊等候通過。德國赫伯羅德輪船（Hapag-Lloyd）表示，由於安全通行程序仍不明確，其船舶依舊無法通行。

美軍中央司令部（CENTCOM）之前表示，將於今天起協助恢復通過荷莫茲海峽的航行自由，同時繼續封鎖伊朗港口。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）則指出，航運業界尚未收到任何有關美方行動與目的的指引，整體安全狀況也沒有變化。