美媒：大陸100多家「茶壺煉油廠」吸納伊朗石油 有如提供救生圈

華爾街日報報導，美國採取行動封鎖伊朗港口及攔截油輪以施壓的同時，也將目標對準被稱為「茶壺煉油廠」的中國民營煉油廠，這些煉油廠幾乎吸納了伊朗出口的全部石油。報導更形容，中國這些「茶壺煉油廠」有如為伊朗提供資金救生圈。

報導指出，美國正加緊切斷伊朗最關鍵的資金命脈，那就是伊朗與中國的秘密石油貿易。為此，華盛頓正對中國的「茶壺煉油廠」加大施壓力度，這些煉油廠系統每年能為伊朗輸送數百億美元的資金。

美國財政部4月下旬對中國恆力石化的一家子公司實施制裁，理由是這家公司購買了數十億美元的伊朗石油，同時遭制裁者還包括參與相關交易的40家航運公司和船隻；美國財政部隨後並警告一些金融機構，它們可能因為協助這些中國煉油廠與伊朗的交易，成為被打擊目標。

報導指出，對中國來說，這100多家「茶壺煉油廠」是規避美國制裁的重要工具。能源分析師表示，中國政府把與伊朗的石油貿易，外包給獨立於中國國營龍頭油企的小型民營煉油廠，中國政府既能支持伊朗，又能確保伊朗石油供應，還能平衡與美國和中東國家的關係。

根據公開資料，中國並未從伊朗進口石油。自2023年以來，中國海關部門從未列出任何從伊朗進口石油。但根據美國的制裁通知和起訴書內容，伊朗賣家、中國「茶壺煉油廠」和中間商「煞費苦心地隱藏他們的活動」。但據估計，2025年中國進口石油中有12%來自伊朗。

這些行徑包括：油輪關閉應答器以避免被發現；在海上進行危險的「船對船」石油轉手，以掩蓋伊朗石油的來源；由伊朗成立空殼公司協助款項交易。

而2025年以來，已有5家中國「茶壺煉油廠」成為美國制裁的目標。但與中國國營龍頭油企不同的是，這些「茶壺煉油廠」幾乎沒有海外資產，即便被切斷與美國銀行系統的聯繫，損失也較小，且能改用人民幣而非美元與伊朗貿易結算，不但避開了制裁，還為中國提供了維持石油流動的變通辦法。

總部位於美國的倡議團體「聯合反對核子伊朗」（United Against Nuclear Iran）研究總監羅斯（DanielRoth）直指，正是這些「茶壺煉油廠」，讓德黑蘭政權得以維持運轉。

有能源分析師表示，這類貿易如今規模之大，以至於要完全切斷也會困難重重。要想成功，美國將不得不採取更激烈的措施，比如攔截更多的船隻或摧毀伊朗的能源出口基礎設施，但這將推升全球油價，並可能激怒中國。

報導指出，這些「茶壺煉油廠」早年曾是中國官方試圖打擊的對象。但為提升國營龍頭油企的競爭力，中國方面2015年起允許部分「茶壺煉油廠」進口石油提煉，但進口對象並不僅限於伊朗石油。

2018年起，美國總統川普（Donald Trump）加強制裁伊朗，導致中國國營油企不敢進口伊朗石油，「茶壺煉油廠」填補了這個空缺，更讓中國自伊朗進口的石油不減反增。

在這種情況下，報導引述專業機構統計，自2017年到2025年，中國從伊朗進口的石油成長超過1倍，達到每天約140萬桶。