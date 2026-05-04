中東戰爭 美媒：中國試圖從美國、伊朗之間兩頭獲益

美國與以色列聯手攻擊伊朗後，中國對伊朗這個長期盟友的態度受到全球注意。美媒報導，中國其實正尋求在美國和伊朗之間兩頭獲益，一方面敦促伊朗與美國談判，另一方面卻默許中企向伊朗出口軍用物資，因此採取了平衡策略。

紐約時報報導，在美國總統川普（Donald Trump）正試圖對美伊戰爭踏出下一步，且即將訪問中國之際，中國正採取行動，確保這場戰爭無論出現任何結果，都能從中獲益。而中國政府直到目前為止，對這場戰爭中都未表達強硬立場。

報導指出，川普與中國國家主席習近平預定5月在北京舉行的會談中，美伊戰爭毫無疑問將是重要議題。而美國官員和分析人士表示，中國政府對美伊戰爭有多重目標，且謹慎行事，因此採取了平衡策略。

根據分析，美國再次深陷中東戰爭泥淖，一方面對中國有利，因為美軍迅速消耗了大量彈藥，導致美國未來一旦與中國發生衝突時的庫存彈藥也被消耗，同時分散了川普政府對亞洲的注意力；另一方面，全球能源價格飆升仍對中國經濟造成衝擊，美國對伊朗港口的封鎖也使一些中國船隻無法離開伊朗，因此中國也認為，結束美伊戰爭對自身有利。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻認為，儘管有人認為中國可能傾向樂見美伊長期維持戰爭，但中方的論述實際上傾向於局勢緩和。

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）認為，對中國來說，美伊戰爭的問題在於美國的封鎖；而對美國來說，美伊戰爭的問題在於中國對伊朗的支持。

美國情報機構掌握的資訊顯示，一家中國企業正試圖向伊朗運送一批肩射式飛彈；另有美國官員表示，中國企業已向伊朗運送了軍民兩用物資；而美國海軍更查獲一艘伊朗貨輪企圖從中國載運物資到伊朗，川普則是在媒體訪問中對此表達淡然態度，但這顯示他試圖確保與習近平的峰會順利進行。

日前曾赴北京交流的孫韻認為，中國官員在川普直接提出要求之前，不會對伊朗施加實質壓力。但因為中國官員們希望加強中美關係，因此可能會認真對待川普就伊朗問題向中國提出的任何要求。

報導提到，伊朗官員表示，中國方面私下曾告訴伊朗「應該展現彈性，同意停火」。

但一些專家認為，中國擴大在中東外交影響力的意願，可能有限。

布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任、前白宮國安官員何瑞恩（Ryan Hass）表示，中國的考量很務實，想要的是「可靠的能源供應」和「安全的出口市場」，而不願把其他地區的安全挑戰轉嫁到本國身上。