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海上對峙新進展…美扣押伊朗貨櫃輪撤出22名船員 將移交巴基斯坦

中央社／ 伊斯蘭馬巴德4日綜合外電報導
美軍4月在伊朗查巴哈港外的阿曼灣海域登檢並扣押伊朗籍貨櫃輪圖斯卡號。法新社
美軍4月在伊朗查巴哈港外的阿曼灣海域登檢並扣押伊朗籍貨櫃輪圖斯卡號。法新社

巴基斯坦外交部表示，美國已將之前登檢1艘伊朗貨櫃輪時扣押的22名船員撤出，預計今天稍後移交巴基斯坦，再轉交伊朗當局，巴基斯坦稱此舉是「建立互信的措施」。

路透社報導，美軍4月在伊朗查巴哈港（Chabahar）外的阿曼灣（Gulf of Oman）海域登檢並扣押伊朗籍貨櫃輪圖斯卡（Touska）號，這艘船隸屬遭華府制裁的伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL）。

美軍中央司令部（CENTCOM）指出，該船船員在6個小時內屢次無視警告，且該船違反美國海上封鎖。

伊朗譴責這起事件「非法且違反」國際法，要求立刻釋放船隻、船員及其眷屬。

巴基斯坦外交部今天指出，這艘貨櫃輪進行必要維修後也將移至巴基斯坦領海，歸還船東。

美國與以色列2月28日對伊朗開戰後，雙方於4周前宣布停火。隨後美國總統川普於美東時間4月21日原訂停火期限屆滿前，宣布無限期延長對伊朗停火。然而，華府與德黑蘭近來持續發生海上對峙和扣押彼此商船的情形。

美伊談判代表4月於調停國巴基斯坦舉行會談，但談判未達共識。

以色列 伊朗 美國 巴基斯坦 美軍

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