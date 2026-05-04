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海上對峙新進展…美扣押伊朗貨櫃輪撤出22名船員 將移交巴基斯坦
巴基斯坦外交部表示，美國已將之前登檢1艘伊朗貨櫃輪時扣押的22名船員撤出，預計今天稍後移交巴基斯坦，再轉交伊朗當局，巴基斯坦稱此舉是「建立互信的措施」。
路透社報導，美軍4月在伊朗查巴哈港（Chabahar）外的阿曼灣（Gulf of Oman）海域登檢並扣押伊朗籍貨櫃輪圖斯卡（Touska）號，這艘船隸屬遭華府制裁的伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL）。
美軍中央司令部（CENTCOM）指出，該船船員在6個小時內屢次無視警告，且該船違反美國海上封鎖。
伊朗譴責這起事件「非法且違反」國際法，要求立刻釋放船隻、船員及其眷屬。
巴基斯坦外交部今天指出，這艘貨櫃輪進行必要維修後也將移至巴基斯坦領海，歸還船東。
美國與以色列2月28日對伊朗開戰後，雙方於4周前宣布停火。隨後美國總統川普於美東時間4月21日原訂停火期限屆滿前，宣布無限期延長對伊朗停火。然而，華府與德黑蘭近來持續發生海上對峙和扣押彼此商船的情形。
美伊談判代表4月於調停國巴基斯坦舉行會談，但談判未達共識。
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