川普啟動「自由計畫」…美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊一次看

美國總統川普宣布，「自由計畫」將於4日上午正式啟動，讓滯留荷莫茲海峽的船隻得以脫困，消息一出國際油價應聲下跌。不過由於美伊兩國未達成和平協議，油價仍維持在每桶100美元以上。

●川普稱美將協助滯留荷莫茲船隻脫困 國際油價跌

路透社報導，截至格林威治時間23時08分，國際基準油價北海布倫特原油（Brent）期貨價格下滑64美分或0.59%，報每桶107.53美元；5月1日收盤下跌2.23美元。

美國基準原油西德州中級原油（West TexasIntermediate, WTI）5月1日下滑3.13美元，4日再下挫84美分或0.82%，報每桶101.10美元。

●OPEC+主要成員國同意6月增產 象徵性提高逾18萬桶

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）主要成員國3日同意小幅提高6月產量配額，但只要伊朗的戰爭繼續擾亂波斯灣地區石油供應，這項增產動作在很大程度上就僅是象徵性。

路透社報導，OPEC+召開一場線上會議後發布聲明指出，7個OPEC+成員國6月將會每日增產18萬8000桶，這是連續第3個月提高石油產量。

彭博（Bloomberg News）報導，OPEC+主要成員國此舉在很大程度上仍屬象徵性質，因為除非當前遭封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放、波斯灣出口恢復，否則該組織將無法真正實施增產。

●美伊戰爭油輪轉駛往墨西哥灣 美原油出口創新高

伊朗戰爭期間，來自全球各地的油輪紛紛湧入美國墨西哥灣沿岸裝載原油，德州聖體城港（Port ofCorpus Christi）因此創下歷來最繁忙的紀錄。

隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽，波斯灣兩大港口基本上與世界隔絕，美國原油出口量攀升至紀錄新高，使得聖體城港的重要性與日俱增。

根據航運追蹤機構Kpler的數據，今年4月，美國石油出口量飆升至每天520萬桶，比戰前2月的每天390萬桶增加超過30%。

●伊朗戰爭衝擊能源命脈 亞銀下調亞洲經濟前景

由於高度依賴來自中東的能源供應，亞洲成為伊朗戰爭衝擊外溢的核心區域。各國下調經濟成長預測，並警告進口成本飆升恐使通膨遠高於幾週前預期，物價上漲將帶來更多痛苦。

英國「金融時報」（Financial Times）指出，隨經濟活動前景不確定性增加，亞洲開發銀行（ADB）已下調對區內開發中經濟體的成長預測。目前亞銀預測今年亞洲經濟成長率為4.7%、2027年為4.8%，低於先前對兩年皆為5.1%的預估。

亞銀另預測今年通膨將達到5.2%，高於去年的3%。

●高油價衝擊加劇 航空業將整併航班迎戰暑期旺季

為因應伊朗戰事帶來不確定性及航空燃油價格持續高漲的壓力，英國政府3日表示，計劃在暑假旅遊旺季期間暫時允許航空公司整併航班、集中載客，以減少航班臨時取消的情況。

美國財經媒體CNBC報導，這項計畫也允許航空公司釋出部分起降時段，且不影響下一季使用權。

英國政府在聲明中表示：「這些臨時措施將允許航空公司整併同日飛往同一目的地的多個航班。」

●荷莫茲海峽遭封 德國百年工廠產尿素因應肥料短缺

隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽擾亂全球經濟，德國東部城鎮威登堡（Wittenberg）一座超過百年的工廠正努力填補重要物資供應缺口，大量生產肥料所需的尿素、氨等產品。

法新社報導，全球大約1/3的肥料通常經由荷莫茲海峽運輸，世界貿易組織（WTO）已經警告，該水域被封鎖威脅到全球糧食安全，特別是非洲與南亞地區。

●美伊戰火斷朝聖客 伊拉克聖城納加夫8成旅館停業

美伊戰爭衝擊伊拉克宗教觀光產業，聖城納加夫（Najaf）的伊瑪阿里清真寺（Imam Ali Shrine）過去總是被朝聖者擠得水洩不通，如今卻空無一人，當地商家與旅館業者苦不堪言。

納加夫旅館公會會長格奈姆（Saeb Abu Ghneim）告訴法新社，納加夫250家旅館已有8成停業，超過2000名員工被解雇或放無薪假，並稱當地宗教觀光收入主要來自伊朗旅客，其次是同樣因戰爭受困家園的黎巴嫩遊客及他國旅客。