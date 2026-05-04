快訊

又震了！宜蘭南澳16時02分規模3.5地震 最大震度3級有感

日職／孫易磊投出危險球退場吞敗 林家正3安猛打二軍首轟出爐

老鼠大軍來襲！被咬恐染致命疾病 醫示警：漢他病毒、鼠咬熱不可輕忽

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗軍方警告美軍擅闖荷莫茲下場！放話「安全通行須經伊方協調」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘貨船與油輪4月18日在接近阿曼的荷莫茲海峽。路透
多艘貨船與油輪4月18日在接近阿曼的荷莫茲海峽。路透

美國宣布中東時間4日上午展開「自由計畫」， 協助受困的中立國家船隻撤離荷莫茲海峽，且任何干預行為將遭受「強力處理」。路透報導，伊朗武裝部隊聯合司令部4日警告，美國海軍若擅闖荷莫茲海峽將遭到攻擊，並強調任何通行必須與伊朗方面協調，部隊對任何威脅將予以「嚴厲回應」。

根據伊朗官媒，伊朗武裝部隊聯合司令部將軍阿里亞巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）聲明，部隊將對任何威脅採取「嚴厲回應」，並要求商船與油輪在未與伊朗軍方協調的情況下不得移動。

阿里亞巴迪強調：「我們一再重申，荷莫茲海峽的安全掌握在我們手中，船隻的安全通行必須與我方武裝部隊協調。」

聲明明確警告：「任何外國武裝部隊，特別是具有侵略性的美國軍隊，若意圖接近並進入荷莫茲海峽，將遭到攻擊。」

不過，以色列時報引述美媒指出，自由計畫未必出動美國海軍艦艇護航。

政治新聞網Axiox記者拉維德（Barak Ravid）在社群平台X發文表示，美國海軍艦艇將部署在「附近海域」，一旦有需要，將用以防止伊朗軍方攻擊通過海峽的商船；這項說法呼應華爾街日報的相關報導，CNN稍早也引述美官員稱，這項行動非護航任務。

美國中央司令3日證實，將出動飛彈驅逐艦、超過100架陸基與海基軍機，以及1萬5000名軍事人員支援自由計畫，目標恢復荷莫茲海峽的航行自由，同時將繼續維持海上封鎖。

伊朗議會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）在川普宣布消息後不久也回應：「美國對荷莫茲海峽新海上機制的任何干預，都將被視為違反停火。」

荷莫茲海峽 中東 伊朗 以色列 美國海軍

延伸閱讀

伊朗被爆近日荷莫茲海峽設水雷！川普才說助2萬船員撤離 1油輪即遇襲

川普宣布協助船隻撤離荷莫茲海峽 伊朗強硬回應了

不護航也不解封！川普撤離荷莫茲船隻細節曝光 派1.5萬美軍及百架軍機

伊朗官員警告：美若干涉荷莫茲　將視為違反停火

相關新聞

伊朗軍方警告美軍擅闖荷莫茲下場！放話「安全通行須經伊方協調」

美國宣布中東時間4日上午展開「自由計畫」， 協助受困的中立國家船隻撤離荷莫茲海峽，且任何干預行為將遭受「強力處理」。路透報導，伊朗武裝部隊聯合司令部4日警告，美國海軍若擅闖荷莫茲海峽將遭到攻擊，並強調

以砸1190億買美2戰機中隊 內唐亞胡：在伊朗領空來去自如

以色列總理內唐亞胡3日在一場討論以國軍力的演說中聲稱，只要有需要，以軍飛官就能在伊朗領空「來去自如」。內唐亞胡宣稱，以國現在空前強大，且以國「必須永遠保持比我們的敵人還強大」。

伊朗被爆近日荷莫茲海峽設水雷！川普才說助2萬船員撤離 1油輪即遇襲

美國總統川普3日宣布，自中東時間4日上午展開「自由計畫」行動，協助受困船舶撤離荷莫茲海峽。美媒引述美官員透露，伊朗軍方近日在荷莫茲海峽布設水雷，這項行動將定位並通報水雷位置引導駛離。消息一出不久，英國

不護航也不解封！川普撤離荷莫茲船隻細節曝光 派1.5萬美軍及百架軍機

美國總統川普3日宣布即將展開「自由計畫」行動，協助受困船隻撤離荷莫茲海峽，美國中央司令部隨後宣布，自5月4日起派遣驅逐艦並出動1萬5000名軍事人員支援這項行動，目標恢復荷莫茲海峽的航行自由，同時將繼

川普宣布今起協助船隻離開荷莫茲！外媒爆料「美國海軍不提供護航」

紐約時報報導，美國總統川普3日宣布，美國將自中東時間4日上午起，引導受困荷莫茲海峽的中立國家船隻離開，他並警告任何干預行為都將受到「強力處理」。華爾街日報引述美國高層透露，美國海軍將不會參與這項行動。

川普宣布美將「引導」荷莫茲受困船隻駛離！不派軍艦 油價跌破108美元

美國總統川普表示，將於周一啟動名為「自由計畫」（Project Freedom）的行動，協助滯留在荷莫茲海峽的中立國民用貨輪與商船安全撤離。但此舉並非恢復海峽的全面通航自由。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。