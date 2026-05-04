中東戰爭第65天／川普「自由計畫」5月4日啟動 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第65天，美國總統川普今天宣布，「自由計畫」將於明天上午正式啟動，讓滯留荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻得以脫困。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

美以動向

美國軍方表示，美軍中央司令部將開始支援川普提出的自由計畫，以「恢復荷莫茲海峽的航行自由」。

根據聲明，美軍將出動飛彈驅逐艦、超過100架陸基與海基飛機，以及約1.5萬名軍人參與這項任務。

川普將自由計畫形容為「人道主義之舉」，目的是協助在美國與以色列對伊朗戰爭中保持中立的國家。

川普在貼文中寫道：「為了伊朗、中東和美國的利益，我們已經告知這些國家，將引導他們的船隻安全離開這些受限水域，使他們能夠自由、順利地繼續其業務。」

伊朗對荷莫茲海峽的控制已成為美伊緊張關係的焦點，美方正尋求德黑蘭保證將終止其核子計畫。

川普政府希望籌組國際聯盟，分享資訊並協調外交行動，試圖讓荷莫茲海峽重新開放。英國與法國也尋求主導一項跨國任務，一旦達成持續性的停火，將重啟荷莫茲海峽的通行。

川普今天表示，美方官員正就結束這場導致中東動盪戰爭的可能步驟，與伊朗進行「非常正面的討論」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則聲稱，美方透過軍事與經濟行動對伊朗施壓，已對其領導層形成「經濟封鎖」。

以色列方面，以軍今天向黎巴嫩南部11個城鎮和村莊居民發出迫切警告，敦促他們撤離家園，至少轉移到1000公尺外的寬闊地區。

以軍表示，黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）違反雙方達成的停火協議後，以軍正對真主黨展開攻擊行動，並警告凡靠近真主黨武裝人員或設施的人都可能受波及。

伊朗動向

伊朗高階官員今天警告，德黑蘭將把美國任何企圖干涉荷莫茲海峽的舉動視為違反停火協議。

伊朗今天還說，已經收到美國對其最新和平談判提案的回應。半島電視台報導，伊朗的方案分為三個主要階段，目標於30天內從停火過渡到結束戰爭。

根據伊朗國營媒體，美國已經透過巴基斯坦轉達對伊朗14點提案所作回應，德黑蘭目前正予以審酌。

伊朗媒體報導，德黑蘭的14點提案內容包括美軍從週邊地區撤離、解除封鎖、解凍資產、支付賠償、解除制裁、各戰線（包括黎巴嫩）停止戰爭，以及對荷莫茲海峽建立新管控機制。

半島電視台（Al Jazeera）引述消息人士報導，伊朗的方案分為三個主要階段，目標於30天內從停火過渡到結束戰爭。

油價股匯動態

德黑蘭對荷莫茲海峽的掌控，導致全球能源價格攀升，不僅引發全球各地對經濟的擔憂，更助長通貨膨脹。交易員警告，再過幾週，石油市場將逼近大幅推升價格的「臨界點」。

隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽，波斯灣兩大港口基本上與世界隔絕，美國原油出口量攀升至紀錄新高。

根據航運追蹤機構Kpler的數據，今年4月，美國石油出口量飆升至每天520萬桶，比戰前2月的每天390萬桶增加超過30%。

其他國家及組織

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，儘管與川普在伊朗戰事及美軍駐德規模問題出現分歧，仍將維持跨大西洋合作關係，也不會放棄與川普合作。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）呼籲伊朗重新開放荷莫茲海峽並放棄核武計畫，強調德國與美方立場一致，支持透過談判解決問題。

與此同時，伊朗支持的真主黨仍持續對黎巴嫩境內的以色列軍隊及以色列北部地區發動無人機和火箭彈攻擊。