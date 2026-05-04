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以砸1190億買美2戰機中隊 內唐亞胡：在伊朗領空來去自如

世界日報／ 編譯茅毅／綜合3日電
圖為2023年6月在以色列南部那札林空軍基地上空的1架以國空軍F-35匿蹤戰機。（路透）
圖為2023年6月在以色列南部那札林空軍基地上空的1架以國空軍F-35匿蹤戰機。（路透）

以色列總理內唐亞胡3日在一場討論以國軍力的演說中聲稱，只要有需要，以軍飛官就能在伊朗領空「來去自如」。內唐亞胡宣稱，以國現在空前強大，且以國「必須永遠保持比我們的敵人還強大」。

內唐亞胡說，以國正加強武力，包括向美國軍購1支F-35匿蹤戰機中隊與1支F-15IA戰機中隊；這些先進戰機將增強以國壓倒性的空中優勢。

內唐亞胡還說，已下令相關單位對以國自行生產彈藥的能力挹注經費；以國政府接下來10年的國防預算也將增加，以減少對外國的依賴。

內唐亞胡並宣布，以國將研發「畫時代」的自製無人機航空系統（UAS）。

以國國防部3日表示，上述F-35和F-15IA的對美軍購案，是1項總額3500億謝克爾（以國貨幣單位，約1190億美元）強軍計畫的初步階段。

美聯社報導，以軍2日針對黎巴嫩南部9個村莊發布新一波撤離警告。根據以色列軍方發布的聲明，他們攻擊了黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）數十個目標，並指出在多個地區拆除了約70處軍事建築及50個真主黨基礎設施據點。

以色列對黎巴嫩南部發動空襲，造成至少7人喪生、多人受傷。另外，以軍動用機具拆毀邊境村莊一處天主教修道院部分建築，遭抨擊為「蓄意」鎖定崇拜場所。

另外，在邊境村莊雅隆（Yaroun），以軍出動推土機拆毀當地一座屬於希臘天主教救主修女會（Salvatorian Sisters）的修道院部分建築。受到近期衝突影響，遭毀的修道院當時已無人居住。

以軍表示，部隊在當地執行任務時，在拆除其所稱的「恐怖分子基礎設施」期間，宗教園區內一棟建築受損。

幾天前，以軍兩名士兵因在黎南基督教村莊戴布（Debl）褻瀆耶穌雕像，遭軍方處以30天拘留。

以色列 伊朗 美國

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