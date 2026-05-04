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不護航也不解封！川普撤離荷莫茲船隻細節曝光 派1.5萬美軍及百架軍機
美國總統川普3日宣布即將展開「自由計畫」行動，協助受困船隻撤離荷莫茲海峽，美國中央司令部隨後宣布，自5月4日起派遣驅逐艦並出動1萬5000名軍事人員支援這項行動，目標恢復荷莫茲海峽的航行自由，同時將繼續維持海上封鎖。
負責美軍中東事務的中央司令部3日晚間在社群平台X聲明，支援將包括出動飛彈驅逐艦、超過100架陸基與海基軍機，以及1萬5000名軍事人員。
中央司令部司令古柏（Brad Cooper）表示：「我們對這項防禦性任務提供支援，對區域安全和全球經濟至關重要；同時，我們也將維持海上封鎖。」
一名美國官員告訴CNN，「自由計畫」不是護航任務。
中央司令部聲明提到，國務院上周宣布一項倡議「海上自由架構」（Maritime Freedom Construct），「將在自由計畫期間發揮關鍵作用」。這項倡議旨在協助資訊共享，以支援這條關鍵海峽的安全，並結合「外交行動與軍事協調」。
美聯社報導，自由計畫協助的對象為數百艘船隻和約2萬名船員。
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