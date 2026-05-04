川普宣布今起協助船隻離開荷莫茲！外媒爆料「美國海軍不提供護航」

紐約時報報導，美國總統川普3日宣布，美國將自中東時間4日上午起，引導受困荷莫茲海峽的中立國家船隻離開，他並警告任何干預行為都將受到「強力處理」。華爾街日報引述美國高層透露，美國海軍將不會參與這項行動。

川普在美東3日於真實社群發表冗長貼文表示，世界多國無辜捲入中東爭端，美國收到多國求助後決定展開名為「自由計畫」（Project Freedom）的行動，引導受困荷莫茲海峽的船隻離開。

川普將這項行動描述為「人道善舉」，稱許多船隻的糧食及維持大批船員健康、衛生所需的物資已快耗盡，美方將僅協助未涉入美以對伊朗軍事行動的中立國家船隻。

紐時指出，川普未說明更多細節，尚不清楚「引導」與「護航」船舶有何不同；川普也未提及是否解除美國對進出伊朗港口船隻的封鎖。

華爾街日報引述一名美國高層官員表示，「自由計畫」是一套讓各國、保險公司與航運機構協調船舶通行荷莫茲海峽的機制；目前並不涉及美國海軍軍艦為船隻提供護航。

紐時形容，川普此舉是一場賭注，試圖將荷莫茲海峽恢復到2月28日開戰以前的狀態；本質上更是在向伊朗下戰帖，賭伊朗不願冒險挑戰美國海軍、開第一槍或布設水雷。

行動若奏效，將扭轉美伊雙重封鎖局面；若伊朗試圖攔截或挑戰美方行動，恐導致停火破裂。目前美方正審閱伊朗新停戰方案。

這項行動存在風險，目前不清楚荷莫茲海峽內所有水雷是否都已清除。即使德黑蘭決定不挑戰美國的新行動，也可能有伊斯蘭革命衛隊某個單位，甚至伊朗方面某個個人未收到指示，因而從陸地或小型快艇上開火。

另一方面，若行動成功，也形同暗諷歐洲。歐洲國家雖籌組聯合行動維持波斯灣航道開放，卻主張等敵對行動停止後才介入；川普則曾諷刺，歐洲只在無須正面對抗伊朗時才願出手。