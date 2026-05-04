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川普宣布今起協助船隻離開荷莫茲 外媒爆料「美國海軍不提供護航」

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川普宣布美將「引導」荷莫茲受困船隻駛離！不派軍艦 油價跌破108美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普表示，將協助滯留在荷莫茲海峽的中立國民用貨輪與商船安全撤離。路透
美國總統川普表示，將協助滯留在荷莫茲海峽的中立國民用貨輪與商船安全撤離。路透

美國總統川普表示，將於周一啟動名為「自由計畫」（Project Freedom）的行動，協助滯留在荷莫茲海峽的中立國民用貨輪與商船安全撤離。但此舉並非恢復海峽的全面通航自由。

川普在社群平台Truth Social上表示，多國政府請求美方協助解救被困船隻。這些船上的物資逐漸耗盡，船隻營運方表明在該水域恢復安全前不會返回。他說，美方將盡力確保船員與船隻安全離開，但未說明具體執行方式。

根據美國官員說法，目前行動不涉及海軍護航，而是透過各國政府、保險公司與航運業者協調航行安排。

伊朗伊斯蘭革命衛隊近期在海峽佈設水雷，並曾對試圖通過的船隻開火，增加航行風險。川普警告，若人道撤離行動遭到干擾，美方將「強力回應」，並暗示若伊朗允許船隻順利離開，將有助於談判進展。

川普同時透露，美伊代表正進行「非常正面」的談判，但尚未達成協議。伊朗方面則表示，正檢視美方對其14點和平方案的回應。雙方目前維持脆弱停火，戰事已進入第二個月。

目前波斯灣仍有數百艘油輪與散裝貨船滯留，部分產油國因儲存空間不足被迫減產。美國同時對伊朗港口實施海上封鎖，試圖切斷其石油出口，形成雙重封鎖局面。

能源市場方面，隨著川普釋出降溫訊號，油價連續第三天下跌，布蘭特原油跌破每桶108美元，西德州原油約在101美元附近。分析師指出，市場對去衝突訊號反應敏感，但地緣政治緊張仍未消除。

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