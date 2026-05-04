快訊

龍科3期擴建復活 傳台積電埃米級製程進駐

川普稱啟動人道行動 協助中立船隻駛離荷莫茲海峽

川普：4日展開「自由計畫」 護航滯荷莫茲海峽船隻脫困

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布，美國明天上午將展開「自由計畫」進行護行，以讓滯留荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻得以脫困。

路透社報導，川普在自家真實社群（Truth Social）發文時，並未透露關於這項行動的細節，包括美國海軍是否會參與。他將此形容為「人道主義之舉」，目的是協助未涉入美國、以色列伊朗戰爭的中立國家。

川普在貼文中寫道：「為了伊朗、中東和美國的利益，我們已經告知這些國家，將引導他們的船隻安全離開這些受限水域，使他們能夠自由、順利地繼續其業務。」

白宮和五角大廈沒有立即針對提供進一步訊息的請求作出回應。

美聯社報導，川普表示，明天上午將在中東展開「自由計畫」（Project Freedom）。

法新社報導，川普今天表示，美方官員正就結束這場導致中東動盪戰爭的可能步驟，與伊朗進行「非常正面的討論」。

他在真實社群上發文說：「我非常清楚，我的代表正與伊朗進行非常正面的討論，這些討論可能為各方帶來非常正面結果。」

伊朗外交部稍早指出，德黑蘭已經提出一份「以結束戰爭為核心」的14點計畫，並表示華府透過巴基斯坦居間傳遞訊息就此作出回應。

巴基斯坦 美國 美國海軍 以色列 伊朗

延伸閱讀

川普讚美軍扣伊朗貨輪「像海盜」 航艦從中東返美可順便接管古巴

川普稱獲悉伊朗提案概要 若不守規矩將重啟攻擊

伊朗強硬表態 美重啟攻勢恐引發「漫長且痛苦報復」

中東戰爭第64天／伊朗提新方案、川普將審閱 最新發展一次看

相關新聞

川普警告伊朗 未付足夠代價

紐約時報引述兩名伊朗高層透露，伊朗的新版談判提案，願意在美國解除海上封鎖前先行開放荷莫茲海峽，但堅持在達成永久停火後才討論核問題。美國總統川普表示將審視伊朗這項提案，但「無法想像會是可以接受的內容」，

美伊和談 14點新方案聚焦…川普警告可能恢復攻擊

在伊朗據傳上周提出新的14點協議提案後，美國總統川普表示，他將審視伊朗的最新提案，同時警告若德黑蘭當局「行為不當」，美軍可能恢復軍事攻擊。

川普稱啟動人道行動 協助中立船隻駛離荷莫茲海峽

美國總統川普3日宣布，將於中東時間的5月4日上午啟動「自由計畫」（Project Freedom），稱美國將帶領被困在荷莫茲海峽的中立國船隻離開該水域。

外媒：美低估伊朗儲油空間

彭博報導，美國封鎖船隻進出伊朗港口，對伊朗展開長期消耗戰，伊朗石油出口量近幾周大幅下滑，儲油槽迅速裝滿。伊朗已開始減產石油，不過美國或許低估伊朗數十年來歷經多次制裁和戰爭的韌性，業界認為，伊朗儲油空間

談判陷僵局 美緊急軍售中東盟國

美國與伊朗的和平談判陷入僵局之際，根據美國國務院發布的聲明，川普政府已授權逾八十六億美元（約台幣兩千七百億元）緊急軍售案，對象為以色列、卡達、阿聯及科威特等中東夥伴國家。

蔑視敵人空防！以色列總理內唐亞胡：以軍飛官能在伊朗領空來去自如

以色列總理內唐亞胡3日在1場討論以國軍力的演說中聲稱，只要有需要，以軍飛官就能在伊朗領空「來去自如」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。