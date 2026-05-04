川普：4日展開「自由計畫」 護航滯荷莫茲海峽船隻脫困

美國總統川普今天宣布，美國明天上午將展開「自由計畫」進行護行，以讓滯留荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻得以脫困。

路透社報導，川普在自家真實社群（Truth Social）發文時，並未透露關於這項行動的細節，包括美國海軍是否會參與。他將此形容為「人道主義之舉」，目的是協助未涉入美國、以色列對伊朗戰爭的中立國家。

川普在貼文中寫道：「為了伊朗、中東和美國的利益，我們已經告知這些國家，將引導他們的船隻安全離開這些受限水域，使他們能夠自由、順利地繼續其業務。」

白宮和五角大廈沒有立即針對提供進一步訊息的請求作出回應。

美聯社報導，川普表示，明天上午將在中東展開「自由計畫」（Project Freedom）。

法新社報導，川普今天表示，美方官員正就結束這場導致中東動盪戰爭的可能步驟，與伊朗進行「非常正面的討論」。

他在真實社群上發文說：「我非常清楚，我的代表正與伊朗進行非常正面的討論，這些討論可能為各方帶來非常正面結果。」

伊朗外交部稍早指出，德黑蘭已經提出一份「以結束戰爭為核心」的14點計畫，並表示華府透過巴基斯坦居間傳遞訊息就此作出回應。