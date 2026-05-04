美伊和談 14點新方案聚焦…川普警告可能恢復攻擊

在伊朗據傳上周提出新的14點協議提案後，美國總統川普表示，他將審視伊朗的最新提案，同時警告若德黑蘭當局「行為不當」，美軍可能恢復軍事攻擊。

美國政治新聞網站Axios報導，伊朗上周四（4月30日）提出修正後的14點提案，包括針對重啟荷莫茲海峽、結束美軍封鎖、及終結伊朗和黎巴嫩境內的戰鬥，設定一個月的談判期限，在針對上述三點達成協議後，再展開另一個月的協商，商討伊朗核子計畫。

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars）則僅表示，已透過巴基斯坦調停人，轉交提議「終結戰爭明確路線圖」的14點計畫。其他伊朗媒體報導，德黑蘭提出的14點方案包括：要求美軍撤離伊朗周邊地區、解除封鎖、釋放伊朗凍結資產、支付賠償、解除制裁、在各戰線（包括黎巴嫩）全面停戰，以及建立荷莫茲海峽新管控機制。

路透引述伊朗資深官員指出，伊朗的提案可能恢復荷莫茲海峽航行、終結美國對伊朗的封鎖，把伊朗核子計畫協商留到以後，「較複雜的核子問題協商已移至最終階段，以利營造更好的氛圍」。

川普2日被問到此事時表示，他已收到這項提案概念的簡報，他被問及是否會恢復攻擊伊朗時說，「如果它們行為不當，做了不好的事情，那我們再看看，但這有可能會發生。」

他隨後在社群媒體發文，懷疑伊朗提案能否滿足他的要求，「我將很快審視伊朗剛送給我們的計畫，但他們還沒為人類和世界的所作所為付出夠大的代價，我無法想像這（項提案）能令人接受」。

另據伊朗國營媒體「新聞電視台」（Press TV）2日報導，伊朗國會即將通過一項法律，限制可通行荷莫茲海峽的船隻種類。

報導引述伊朗國會副議長尼克扎德（Ali Nikzad）指出，以色列船舶將永遠不得通行荷莫茲海峽，而來自「敵對國家」的船隻，很可能是指涉美國，必須先支付戰爭賠償金，才能獲得通過這條航道的許可，其他所有船隻也得先取得伊朗許可，方可通行。