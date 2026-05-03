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蔑視敵人空防！以色列總理內唐亞胡：以軍飛官能在伊朗領空來去自如
以色列總理內唐亞胡3日在1場討論以國軍力的演說中聲稱，只要有需要，以軍飛官就能在伊朗領空「來去自如」。
內唐亞胡宣稱，以國現在空前強大，且以國「必須永遠保持比我們的敵人還強大」。
內唐亞胡說，以國正加強武力，包括軍購1支F-35匿蹤戰機中隊與1支F-15IA戰機中隊；這些先進戰機將增強以國壓倒性的空中優勢。
內唐亞胡還說，已下令相關單位對以國自行生產彈藥的能力挹注經費；以國政府接下來10年的國防預算也將增加，以減少對外國的依賴。
內唐亞胡並宣布，以國將研發「畫時代」的自製無人機航空系統（UAS）。
以國國防部3日表示，上述F-35和F-15IA的對美軍購案，是1項總額3500億謝克爾（以國貨幣單位，約台幣3.8兆元）強軍計畫的初步階段。
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