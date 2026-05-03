聽新聞
0:00 / 0:00

蔑視敵人空防！以色列總理內唐亞胡：以軍飛官能在伊朗領空來去自如

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為2023年6月在以色列南部那札林空軍基地上空的1架以國空軍F-35匿蹤戰機。路透
圖為2023年6月在以色列南部那札林空軍基地上空的1架以國空軍F-35匿蹤戰機。路透

以色列總理內唐亞胡3日在1場討論以國軍力的演說中聲稱，只要有需要，以軍飛官就能在伊朗領空「來去自如」。

內唐亞胡宣稱，以國現在空前強大，且以國「必須永遠保持比我們的敵人還強大」。

內唐亞胡說，以國正加強武力，包括軍購1支F-35匿蹤戰機中隊與1支F-15IA戰機中隊；這些先進戰機將增強以國壓倒性的空中優勢。

內唐亞胡還說，已下令相關單位對以國自行生產彈藥的能力挹注經費；以國政府接下來10年的國防預算也將增加，以減少對外國的依賴。

內唐亞胡並宣布，以國將研發「畫時代」的自製無人機航空系統（UAS）。

以國國防部3日表示，上述F-35和F-15IA的對美軍購案，是1項總額3500億謝克爾（以國貨幣單位，約台幣3.8兆元）強軍計畫的初步階段。

F-35 以軍 伊朗 以色列 美國

延伸閱讀

以色列批准軍購案　將向美國採購F-35與F-15IA戰機

以色列防長：很快就需恢復攻擊伊朗

以軍稱毀70處軍事建築 黎南修道院受損引爭議

中東戰事凸顯新防空模式 對我1.25兆軍購有何啟示？

相關新聞

蔑視敵人空防！以色列總理內唐亞胡：以軍飛官能在伊朗領空來去自如

以色列總理內唐亞胡3日在1場討論以國軍力的演說中聲稱，只要有需要，以軍飛官就能在伊朗領空「來去自如」。

伊朗將立法限制荷莫茲通行船隻種類 業者付費通過美揚言制裁

伊朗國營媒體「新聞電視台」2日報導，伊朗國會即將通過一項法律，限制可通行荷莫茲海峽的船隻種類。

中方談川習會 荷莫茲海峽封鎖成重要議題

中國常駐聯合國代表傅聰強調，維持伊朗戰爭停火是當務之急，如果美國川普總統5月訪問中國時，荷莫茲海峽仍處於關閉狀態，相關問題勢必成為雙方議程重點。

美制裁中煉油廠 北京反擊禁執行

川習會即將召開之際，美國財政部加大對伊朗的壓力，對35個實體與個人實施制裁，當中包含中國獨立煉油廠恒力石化等五家企業。中國商務部2日反擊，針對美國對五家中國企業實施涉伊朗石油制裁措施發布阻斷禁令，不得

伊朗油輪躲過美軍封鎖！突現蹤亞洲這國外海 載190萬桶石油神隱1個月

土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社報導，一艘隸屬伊朗國家油輪公司（NITC）的超級油輪躲過美軍監控與封鎖，將超過190萬桶原油運往遠東。

川普：將審伊朗新和平計畫 但難以想像可被接受

美國總統川普今天表示，他將審查伊朗最新的和平提案，但對提案前景抱持懷疑態度。另一方面，德黑蘭一名伊朗高級軍事將領則指出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。