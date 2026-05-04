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談判陷僵局 美緊急軍售中東盟國

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國伊朗的和平談判陷入僵局之際，根據美國國務院發布的聲明，川普政府已授權逾八十六億美元（約台幣兩千七百億元）緊急軍售案，對象為以色列、卡達、阿聯及科威特等中東夥伴國家。

ＣＮＮ報導，這批軍售包括向科威特與卡達提供防空系統，以及向卡達、阿聯和以色列供應雷射導引火箭彈。

美國還會向卡達出售價值四十億美元的愛國者飛彈。華府智庫「戰略暨國際研究中心」四月的報告發現，連續數周與伊朗作戰，導致美方愛國者飛彈庫存大幅減少。

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