聽新聞
0:00 / 0:00
談判陷僵局 美緊急軍售中東盟國
美國與伊朗的和平談判陷入僵局之際，根據美國國務院發布的聲明，川普政府已授權逾八十六億美元（約台幣兩千七百億元）緊急軍售案，對象為以色列、卡達、阿聯及科威特等中東夥伴國家。
ＣＮＮ報導，這批軍售包括向科威特與卡達提供防空系統，以及向卡達、阿聯和以色列供應雷射導引火箭彈。
美國還會向卡達出售價值四十億美元的愛國者飛彈。華府智庫「戰略暨國際研究中心」四月的報告發現，連續數周與伊朗作戰，導致美方愛國者飛彈庫存大幅減少。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。