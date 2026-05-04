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外媒：美低估伊朗儲油空間

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
川普總統1日拒絕伊朗新的提案，荷莫茲海峽繼續封鎖。美聯社
川普總統1日拒絕伊朗新的提案，荷莫茲海峽繼續封鎖。美聯社

彭博報導，美國封鎖船隻進出伊朗港口，對伊朗展開長期消耗戰，伊朗石油出口量近幾周大幅下滑，儲油槽迅速裝滿。伊朗已開始減產石油，不過美國或許低估伊朗數十年來歷經多次制裁和戰爭的韌性，業界認為，伊朗儲油空間不會像美國總統川普所說在幾天內耗盡。

伊朗工程師多年來歷經制裁與停產，國內石油業反覆承受中斷重啟，已學會如何暫停油井而不造成永久損害。伊朗石油、天然氣暨石化產品出口商協會發言人侯西尼表示：「我們有足夠專業與經驗，並不擔心。」

奧西迪安風險顧問公司主管艾瑞克森指出，美國誤判伊朗在長期經濟戰中的適應能力。伊朗政權堅持「抵抗經濟」，以承受並化解美國壓力為核心，而非追求傳統成長。

彭博指出，伊朗在石油減產、停井方面累積豐富經驗，部分出於川普第一任期。美國二○一八年退出伊朗核協議並重啟制裁後，伊朗被迫大幅減產，後續幾年逐步恢復產量。

但這次情況不同。過去伊朗可靠自有油輪與影子艦隊暗中向中國出口石油；如今美國實體封鎖荷莫茲海峽周邊水域，使大量原油滯留海上。

目前業界對伊朗在美方封鎖下能撐多久未有明確共識。川普上周日稱伊朗石油基礎設施會在三天內「爆炸」，但這個期限已過。熟悉伊朗能源政策的官員說，以目前產量水準來看，現在伊朗距離儲油空間耗盡大約只剩一個月的窗口；摩根大通與航運追蹤公司Kpler也得出類似結論。

美方四月十三日實施封鎖後，伊朗轉向海上浮式儲油，哈格島外海聚集大批油輪。業界估計，本周約有十八艘油輪曾裝載伊朗石油、可儲存最多三千五百萬桶原油。彭博檢視衛星資料顯示，二日還有油輪在裝油，但最近幾天裝油的船越來越少。

若儲油空間用盡，伊朗除減產，可改以陸路外運每日廿五萬至卅萬桶石油。封鎖前，伊朗石油業仍具韌性，三月每日產油約三百廿萬桶，出口接近戰前水準。伊朗仍掌握約六千五百萬至七千五百萬桶浮式儲能，可暫時爭取時間，但效果取決於美國封鎖力度。

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