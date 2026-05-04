川普警告伊朗 未付足夠代價

紐約時報引述兩名伊朗高層透露，伊朗的新版談判提案，願意在美國解除海上封鎖前先行開放荷莫茲海峽，但堅持在達成永久停火後才討論核問題。美國總統川普表示將審視伊朗這項提案，但「無法想像會是可以接受的內容」，還警告伊朗「沒有付出足夠代價」，若「行為不當」，美軍可能重啟軍事行動。

紐時引述兩名伊朗高層官員表示，新提案不再要求川普必須先解除對伊朗港口的封鎖令，談判代表才能再度面對面會談。他們說，伊朗願意在川普宣布結束封鎖前，先開放荷莫茲海峽，但在美伊達成永久停火之前，不會討論核計畫問題，而是要等到後續談判階段才處理。

伊朗官媒先前報導，伊朗已向美國提交一份十四點方案。消息人士透露，這份提案為談判設下一個月期限，目標是達成協議重開荷莫茲海峽、結束美國海上封鎖，並永久終結伊朗與黎巴嫩境內戰爭。提案還要求美軍撤離伊朗周邊地區、釋出伊朗凍結資產、支付賠償、解除制裁，以及建立荷莫茲海峽新管控機制。

伊朗新版談判提案，願意在美國解除海上封鎖前先行開放荷莫茲海峽。（路透）

兩名消息人士表示，依照伊朗提案，只有在上述條件達成後，才會再展開一個月談判，試圖就核計畫達成協議。

川普在社群平台發文表示：「我即將審視伊朗剛送交給我們的方案，但無法想像會是可以接受的內容，因為他們尚未為過去四十七年來對人類與世界所做的一切付出足夠代價。」

伊朗已封鎖波斯灣幾乎所有非本國船隻逾兩個月，美國上個月也對由伊朗港口出發的船隻實施反封鎖。

伊朗國會還將通過一項法律，限制可通行荷莫茲海峽的船隻種類，以色列船舶將永遠不得通行，「敵對國家」船隻必須先支付戰爭賠償金，才能通過。

美伊持續交換談判方案之際，川普正考慮對伊朗採取新的軍事行動，試圖打破目前僵局。川普二日在佛州登上空軍一號前，被問及是否可能下令發動新一輪攻擊，川普說：「如果他們行為不當，如果他們做了壞事，我們再看看。這是有可能發生的。」

川普一日曾表示不滿意伊方四月卅日透過巴基斯坦轉交的方案。法新社報導，數小時後，伊朗軍方中央司令部高層阿薩迪表示，「伊朗與美國之間很可能再度爆發衝突。證據顯示，美國不遵守任何承諾或協議」。

伊朗副外長加里巴巴迪則表示「現在球在美國手上」，無論是選擇外交途徑或延續對抗路線，「伊朗都已做好準備」。