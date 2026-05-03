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荷莫茲海峽遭封 德國百年工廠產尿素因應肥料短缺

中央社／ 威登堡3日綜合外電報導

隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽擾亂全球經濟，德國東部城鎮威登堡一座超過百年的工廠正努力填補重要物資供應缺口，大量生產肥料所需的尿素、氨等產品。

法新社報導，全球大約1/3的肥料通常經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸，世界貿易組織（WTO）已經警告，該水域被封鎖威脅到全球糧食安全，特別是非洲南亞地區。

威登堡（Wittenberg）一間成立於1915年第一次世界大戰期間的化工廠，當時致力生產用於製造炸藥和肥料的氮，以突破當年遭封鎖的困境。

百餘年後，荷莫茲海峽被封鎖，各國面臨海上運輸路線可能中斷的類似困境。

為了填補荷莫茲海峽遭封鎖造成的供應短缺，這家百年工廠一直滿載運作著。

該工廠在1993年被德國最大的尿素生產商SKW公司接手，該公司發言人談及工廠過往歷史時說道，「這就是為什麼在歐洲生產是如此重要的原因」。

在SKW占地220公頃的廠區，長達23公里的鐵路運輸網運輸著尿素、氨和化肥成品，這些產品最終會運到德國各地以及歐洲其他地區。

不過，德國肥料生產商協會（German FertiliserProducers' Association）指出，歐洲近年來已有多座工廠因成本過高問題而關閉。

該協會提到，「沒有本地生產商和具有競爭力的農業，歐洲糧食安全將遭受嚴重威脅」。

歐洲 南亞 非洲 以色列 伊朗 美國

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