中東戰爭引發運費飆漲 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

聯合國難民署表示中東戰爭引發運費飆漲，連帶影響區域其他地方及非洲的難民援助物資遞送並推升運費飆漲；日本政府近日宣布釋出第2波國家石油儲備，盼穩定石油供應。

●中東戰爭導致運費暴漲 聯合國難民署人道援助受衝擊

聯合國難民署表示中東戰爭引發運費飆漲，連帶影響區域其他地方及非洲難民援助物資運送。其中從物資供應3大來源國印度、巴基斯坦與中國運來的費用已暴漲近18%。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）發言人沃爾夫（Carlotta Wolf）說，部分貨運成本上漲逾1倍，例如將救濟物資從聯合國難民署位於杜拜的全球儲備物資庫運往其在非洲蘇丹及查德的工作站，2000公噸以上貨物運輸成本已從危機前的92萬7000美元，暴增至187萬美元。

●因應中東局勢 日越領袖同意在重要礦物領域合作

日本首相高市早苗近日在越南首都河內與越南總理黎明興（Lê Minh Hưng）舉行約50分鐘會談。雙方同意依據中東局勢，就確保原油、稀土類等重要礦物展開合作。

雙方也針對透過日本貿易保險（NEXI）援助越南北部的「宜山煉油廠」達成共識。高市在會中表示，「將透過兩國合作，讓地區進一步強大與富裕，以實現並推動自由開放的印太；黎明興則說，「把日本視為最大級戰略夥伴及誠實且能信賴的友人，予以重視」。

●黃循財稱荷莫茲海峽持續封閉 新加坡今年經濟將趨緩

新加坡總理黃循財在五一勞動節演說中表示，由於中東危機導致荷莫茲海峽持續關閉，新加坡今年經濟成長將趨緩，一些國家甚至可能陷入衰退，並指出這場戰爭預計「短期內不會結束」，接下來幾個月供應鏈中斷的情況可能惡化。

黃循財說：「在亞洲，我們受到的影響尤其嚴重，因為我們高度依賴波斯灣地區能源及其他關鍵物資。全球通膨將會升溫，從能源擴及到食品，進而波及其他基本必需品。一些經濟體很可能陷入衰退，新加坡也會直接受到影響。我們今年的經濟成長將趨緩，通膨將加劇，一切將對企業、勞工及家庭帶來實質壓力。」

●中東局勢緊張 日本釋出第2波國家石油儲備

中東局勢惡化引發外界憂憂石油供應穩定性，日本政府資源能源廳宣布釋出第2波國家石油儲備，總計580萬公秉，相當於日本國內20天份的消費量，盼穩定石油供應。

資源能源廳指出，位於茨城縣的鹿島石油鹿島原油儲油設施，1日凌晨1時起率先釋出這波日本國家油儲，2日起鹿兒島縣的志布志國家石油儲備基地也會開始釋出儲備。

這波石油儲備將以總共約5400億日圓（約新台幣1100億元）價格，賣給日本4間大型石油公司，包含ENEOS、出光興產、COSMO石油以及太陽石油。