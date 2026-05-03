伊朗油輪躲過美軍封鎖！突現蹤亞洲這國外海 載190萬桶石油神隱1個月

美國對伊朗的封鎖，表面上是要卡住德黑蘭的能源命脈，實際上卻是一場雙方都在承壓的耐力賽。伊朗在等川普能撐多久；川普也在等伊朗先撐不住。真正決定這場危機走向的，不只是軍事優勢，而是誰先在政治上眨眼。

2026-05-03 11:00