中東戰爭第64天／伊朗提新方案、川普將審閱 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第64天，美國總統川普表示，他即將審閱來自伊朗的新方案，但他「無法想像該方案可被接受」。另一方面，伊朗高階軍官指出，「有可能」與美國重啟戰事。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

● 美以動向

美國方面，總統川普（Donald Trump）表示，美方在從北大西洋公約組織（NATO）盟國德國裁減的駐軍人數，會遠超過五角大廈先前公布的5000人規模，但他並未透露具體數字。

北約發言人表示，他們正向華府尋求更多相關資訊。

美、歐目前正因伊朗戰爭問題陷入立場分歧。美方做出裁減駐軍人數決定之前，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）曾表示，伊朗在談判桌上「羞辱」華府。

另外，川普表示，他將審查伊朗提交的新14點和平提案，但對其前景抱持懷疑態度。伊朗媒體報導，該提案由巴基斯坦轉交，內容包括結束所有戰線的衝突、為關鍵荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）建立新機制。

美國與伊朗的和平談判陷入僵局之際，根據美國國務院發布的聲明，川普政府已授權逾86億美元緊急軍售案，對象為以色列、卡達、阿拉伯聯合大公國及科威特等中東夥伴國家。

以色列方面，以軍今天對黎巴嫩南部多處發動空襲，摧毀了黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）約70個軍事建築以及約50個基礎建設據點。據黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，以軍在泰爾地區（Tyre）的攻擊造成 3 人死亡。

以色列與真主黨雖於4月17日達成停火協議，但協議並不牢靠，這類攻擊仍定期發生。

一個天主教慈善組織譴責以色列部隊破壞黎巴嫩1間修道院，說這是「對宗教場所蓄意破壞的行為」。

以軍證實部隊在雅隆村（Yaroun）行動期間，一座「宗教建築」遭到損壞，並表示他們在執行「摧毀恐怖分子基礎設施」的行動中，「座落於宗教園區內的房屋」也「遭到損壞」。

● 伊朗動向

伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，「選擇外交途徑或持續對抗，現在決定權在美方手中」。

他說：「伊朗為了維護國家利益與安全，對這兩條路線都已經做好準備。」

另外，伊朗法斯通訊社（Fars）報導，伊朗軍方中央指揮體系的高階官員阿薩迪（Mohammad Jafar Asadi）說：「伊朗與美國很可能再度爆發衝突。」

阿薩迪補充道：「有證據顯示，美方並未遵守任何承諾或協議。」

● 油價股匯動態

自戰爭爆發以來，伊朗持續控制荷莫茲海峽，對全球石油、天然氣與肥料供應造成重大衝擊；同時，美國已對伊朗港口實施反封鎖措施。

目前國際油價較戰前上漲約5成。

● 其他國家及組織

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，美國把在德駐軍人數裁減5000人之舉是預期中的事，並說歐洲需加強自身安全保障。

中國5家企業因參與伊朗石油交易遭美方制裁。中國商務部隨後發布反制禁令，明定即日起不得承認、不得執行、不得遵守美國的制裁規定。

中國商務部指出，美方制裁行動「不當禁止或限制」中國企業的正常經貿活動。