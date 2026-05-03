川普：將審伊朗新和平計畫 但難以想像可被接受

美國總統川普今天表示，他將審查伊朗最新的和平提案，但對提案前景抱持懷疑態度。另一方面，德黑蘭一名伊朗高級軍事將領則指出，「有可能」再度爆發衝突。

法新社與美國有線電視新聞網（CNN）引述伊朗塔斯尼姆（Tasnim）和法斯（Fars）兩家通訊社報導指出，德黑蘭當局已向斡旋方巴基斯坦提交了一份14點提案。據塔斯尼姆通訊社報導，提案內容包括終結「黎巴嫩在內所有戰線」的衝突，並對戰略重要的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）設立新治理架構。

塔斯尼姆並引述消息指出，美國曾提出為期2個月的停火，但伊朗認為「相關問題應該在30天內解決」，並認為談判重點應是「徹底終結戰爭」，而非只是延長停火。

伊朗這14點提案據報是回應美方的9點方案，內容還涉及防止軍事侵略的保證、美國軍隊撤離伊朗周邊地區、釋放遭凍結的伊朗資產、解除制裁等。

目前伊朗官員尚未就有關回應細節公開發表評論。美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他很快就會審查相關方案，但認為「很難想像這會令人接受」。

川普在自家「真實社群」平台發文指出：「我很快就會審查伊朗剛送來的計畫，但很難想像這會被接受，因為伊朗還未就他們過去47年來對人類與全世界所做的事，付出足夠代價。」

他在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）與媒體發表簡短談話，但拒絕具體說明哪些條件會引發美國對伊朗採取新的軍事行動。

他說：「如果他們行為不當、做出不利舉動，我們會再觀察情況。」他還說：「但這確實是可能發生的事情。」

美國與以色列於今年2月底聯手空襲伊朗，伊朗隨後對阿聯等地的美國設施發動密集報復性攻擊。這起戰爭4月8日暫時停火，期間僅在巴基斯坦舉行一輪未果的和平會談。

伊朗軍方中央指揮體系的高階官員阿薩迪（Mohammad Jafar Asadi）今天表示，「伊朗與美國之間有重新爆發衝突的可能性。」法斯通訊社報導，他補充道：「證據顯示，美國根本沒有遵守任何承諾或協議。」

伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在德黑蘭對各國外交官表示，「是選擇走外交路線，還是延續對抗，現在輪到美國做決定。」他強調，伊朗「已對這兩種情勢都做好因應準備」。

自戰爭爆發以來，伊朗持續控制荷莫茲海峽，對全球石油、天然氣與肥料供應造成重大衝擊；同時，美國已對伊朗港口實施反封鎖措施。

目前國際油價較戰前上漲約5成。