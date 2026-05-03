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不等美國解封港口！伊朗「願意先開荷莫茲」核問題留到永久停火後

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普2日在佛州準備登機空軍一號。法新社
美國總統川普2日在佛州準備登機空軍一號。法新社

美國總統川普2日表示將審視伊朗最新停戰方案，紐約時報引述兩名伊朗高層透露，德黑蘭願意在川普解除海上封鎖之前，先行開放荷莫茲海峽；但堅持在達成永久停火後才討論核問題。

紐時引述兩名伊朗高層官員表示，新提案不再要求川普必須先解除對伊朗港口的封鎖令，談判代表才能再度面對面會談。他們說，伊朗也願意在川普宣布結束封鎖前，先開放荷莫茲海峽。

伊朗官員表示，雖然根據提案，德黑蘭有可能先重啟荷莫茲海峽，但在伊美達成永久停火之前，不會討論核計畫問題，而是要等到後續談判階段才處理。

川普1日稱不滿意伊朗4月30日提出的新方案，2日澄清當時僅聽取草案大致概念，並表示將檢視具體措辭，但稱「無法想像會是可接受的內容」。

法新社報導，根據法斯通訊社，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則表示「現在球在美國手上」，選擇外交途徑，或是延續對抗路線。無論如何，「伊朗已為兩種情況做足準備」。

美國 紐約時報 德黑蘭 以色列 伊朗

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