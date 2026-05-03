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川普稱獲悉伊朗提案概要 若不守規矩將重啟攻擊

中央社／ 西棕櫚灘2日綜合外電報導
川普。(路透)
川普。(路透)

美國總統川普今天表示，他已獲悉伊朗提案大致內容，目前正待提供確切文字。他同時提出警告，如果伊朗「不守規矩」，仍有可能重啟攻擊。

路透社報導，伊朗1名高階官員今天表示，迄今遭川普拒絕的伊朗提案主張先開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、解除美國對伊朗封鎖，再將伊朗核計畫的協商留至後續階段處理。

川普在前往邁阿密時就伊朗提案回應：「我已獲知這項提案大致內容，現在他們要給我確切文字。」

川普隨後在社群媒體補充，他無法想像這些提案會被接受，並指伊朗為其所為所付代價仍不夠大。

川普被問及是否可能重啟對伊朗攻擊時表示：「我不想提這個，我不能對記者講這些。如果他們不守規矩，如果他們做什麼壞事，我們到時候再看。但這是有可能發生的。」

川普已多次聲明伊朗絕不能擁有核武，並於1日表示對伊朗最新提案並不滿意；伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）則表示，若美國改變態度，德黑蘭已準備好外交協商。

路透社及其他媒體過去一週報導均指出，德黑蘭提議在核議題解決前先重新開放海峽。前述官員證實，這項新時間表經由斡旋，如今已正式提交美國。

川普1日還表示，「就人道立場而言」，他並不偏好採取軍事行動。他告知國會領袖，美伊目前的停火已「終止」敵對行動，他不需國會授權即可持續此衝突，直至法定日期截止後。

儘管川普一再聲稱不急，他仍面臨國內壓力，須設法打破伊朗對荷莫茲海峽的控制。這條航道的封鎖已導致全球逾20%石油和天然氣供應受阻，美國國內油價竄升。共和黨在11月期中選舉前，因物價上漲面臨選民反彈風險。

伊朗媒體報導，德黑蘭提出的14點方案包括：要求美軍撤離伊朗周邊地區、解除封鎖、釋放伊朗凍結資產、支付賠償、解除制裁、在各戰線（包括黎巴嫩）全面停戰，以及建立荷莫茲海峽新管控機制。

伊朗已封鎖波斯灣幾乎所有非本國船隻逾2個月，美國上個月也對由伊朗港口出發的船隻實施反封鎖。

不具名的伊朗高階官員表示，德黑蘭認為最新提案將核協商留待後續階段，係為促成協議所作的重大轉變。

根據這項提案，戰爭將在美國與以色列保證不再發動攻擊的前提下終止。伊朗將開放荷莫茲海峽，美國則解除對伊朗的封鎖。

此後，將另就限制伊朗核計畫的條件展開協商，以換取制裁解除，伊朗要求美國承認其為和平目的濃縮鈾權利，即便伊朗同意暫停核計畫亦然。

這名官員表示：「根據此一框架，較為複雜的核問題協商已移至最終階段，以利創造更好的氛圍。」

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