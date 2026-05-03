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伊朗鬆口「主動減產石油」！影響30%油藏 專家：華府低估1事

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘船隻4月27日在荷莫茲海峽。路透
多艘船隻4月27日在荷莫茲海峽。路透

彭博資訊報導，美國封鎖船隻進出伊朗港口，對德黑蘭展開長期消耗戰，伊朗石油出口量近幾周大幅下滑，儲油槽迅速消耗。一名伊朗高層透露，內部已主動開始減產，可能影響多達30%的油藏。不過，華府或許低估德黑蘭數十年歷經多次制裁和戰爭的韌性；業界對伊朗儲油空間耗盡的時間也未有具體期限。

這名高層表示，伊朗工程師多年歷經制裁與停產，國內石油業反覆承受中斷重啟，已學會如何暫停油井而不造成永久損害，可把風險控制在可管理範圍內。伊朗石油、天然氣暨石化產品出口商協會發言人侯西尼（Hamid Hosseini）表示：「我們有足夠的專業與經驗，並不擔心。」

風險顧問公司Obsidian Risk Advisors主管艾瑞克森（Brett Erickson）指出，華府假設伊朗會被壓垮，實際上誤判其在長期經濟戰中的適應能力。德黑蘭政權堅持「抵抗經濟」，以承受並緩解美國壓力為核心，而非追求傳統成長。

彭博指出，伊朗之所以在減產、停井方面累積豐富經驗，部分出於川普第一任期。美國2018年退出伊朗核協議並重啟制裁後，德黑蘭被迫大幅減產，後續幾年逐步恢復產量。伊朗過去便擅長維持市場存在感，即使在制裁下仍透過單向聯繫，比如節日問候，與買家保持關係。

但這次情況不同。過去伊朗仍可靠自有油輪與影子艦隊暗中向中國出口石油；如今美國實體封鎖荷莫茲海峽周邊水域，使大量原油滯留海上。

目前業界對伊朗在美方封鎖下能撐多久未有更明確的共識。

川普上周日稱伊朗石油基礎設施會在3天內「爆炸」，但這個期限已過。熟悉伊朗能源政策的官員說，以目前產量水準來看，現在伊朗距離儲油空間耗盡，大約只剩1個月的窗口；摩根大通與航運追蹤公司Kpler也得出類似結論。

美方4月13日實施封鎖後，伊朗轉向海上浮式儲油，哈格島外海聚集大批油輪。業界估計，本周約有18艘油輪曾裝載伊朗石油、可儲存最多3500萬桶原油。彭博檢視衛星資料顯示，2日還有油輪在裝油，但最近幾天裝油的船越來越少。

若儲油空間用盡，伊朗除被迫減產，或改以陸路外運每日25萬至30萬桶石油。

封鎖前，伊朗石油業仍具韌性，3月每日產油約320萬桶，出口接近戰前水準。伊朗仍掌握約6500萬至7500萬桶浮式儲能，可暫時爭取時間，但效果取決於美國封鎖力度。

能源貨運市場數據公司Vortexa海事風險與情報主管榮曼（Claire Jungman）指出，伊朗石油出口體系以彈性為核心，仍可透過浮式儲油、船對船轉運與老舊油輪維持短期流動。她形容，這是「受限但仍在運作」的系統，尚非全面中斷。

美國 彭博 華府 以色列 伊朗

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