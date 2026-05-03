伊朗最新14點停戰方案曝光！川普唱衰 嗆德黑蘭「行為不當」後果

美國總統川普2日告訴記者，若伊朗「行為不當」，美軍可能重啟軍事行動；他並稱即將審視伊朗提出的新方案，但「無法想像會是可以接受的內容」。另一方面，針對川普1日稱不滿意伊朗新提案，一名伊朗軍方高層2日稱，與美國「很可能」再度交戰。

政治新聞網Axios報導，美伊持續交換停戰協議草案之際，川普正認真考慮下令對伊朗採取新的軍事行動，試圖打破目前僵局。

川普稍早在佛州登機空軍一號前，被問及是否可能下令發動新一輪攻擊時，川普說：「如果他們行為不當，如果他們做了壞事—但現在，我們再看看。這是有可能發生的，當然。」

伊朗官媒早前報導，德黑蘭已向美國提交一份14點方案。Axios引述兩名消息人士透露，這份提案為談判設下1個月期限，目標是達成協議，重開荷莫茲海峽、結束美國海上封鎖，並永久終結伊朗與黎巴嫩境內戰爭。

兩名消息人士表示，依照伊朗提案，只有在上述條件達成後，才會再展開1個月談判，試圖就核計畫達成協議。

CNN報導，川普登上空軍一號後在真實社群發文：「我即將審視伊朗剛送交給我們的方案，但無法想像會是可以接受的內容，因為他們尚未為過去47年來對人類與世界所做的一切付出足夠大的代價。」

川普並否認1日曾稱美伊不達成協議反而較好的說法，他告訴記者：「我是說，如果我們現在離開，他們需要20年才能重建。但我們現在不會離開。」

川普1日曾表達不滿意伊方4月30日透過巴基斯坦轉交的修改後方案。法新社報導，根據法斯通訊社，數小時後，伊朗軍方中央司令部高層阿薩迪（Mohammad Jafar Asadi）表示，「伊朗與美國之間很可能再度爆發衝突」。

阿薩迪還說，「證據顯示，美國不遵守任何承諾或協議。」

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則表示「現在球在美國手上」，選擇外交途徑，或是延續對抗路線。無論如何，「伊朗已為兩種情況做足準備」。