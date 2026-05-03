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伊朗將通過法律 限制荷莫茲海峽通行船隻種類
伊朗國營媒體「新聞電視台」今天報導，伊朗國會即將通過一項法律，限制可通行荷莫茲海峽的船隻種類。
新聞電視台（Press TV）引述伊朗國會副議長尼克扎德（Ali Nikzad）報導，根據這項12點計畫的提案內容，以色列船舶將永遠不得通行荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。
至於來自「敵對國家」的船隻－這很可能是指涉美國－必須先支付戰爭賠償金，才能獲得通過這條航道的許可。
報導指出，其他所有船隻也得先取得伊朗許可，方可通行。
德黑蘭與華府的談判進展停滯，雙方均不願在各自立場上讓步。
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