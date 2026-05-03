聽新聞
0:00 / 0:00

川普不滿德黑蘭提案 伊朗高階軍官稱戰火恐再起

中央社／ 德黑蘭2日綜合外電報導

一名伊朗高階軍官今天指出，與美國重啟戰事「很可能發生」。美國總統川普稍早曾表示，他對伊朗提出的談判方案並不滿意。

伊朗法斯通訊社（Fars）報導，伊朗軍方中央指揮體系的高階官員阿薩迪（Mohammad Jafar Asadi）說：「伊朗與美國很可能再度爆發衝突。」

阿薩迪補充道：「有證據顯示，美方並未遵守任何承諾或協議。」

伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在德黑蘭向各國外交官表示：「選擇外交途徑或持續對抗，現在球在美方手中。」

加里巴巴迪還說，伊朗「已為這兩種可能性都做好準備」。

白宮拒絕提供關於伊朗最新提案的細節，但新聞網站Axios報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）已對先前方案提出修改，將伊朗核計畫重新納入談判議題。

路透社報導，一位伊朗高層官員今天表示，目前遭川普（Donald Trump）拒絕的伊朗提案內容包括荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復航運通行、美國對伊朗解除封鎖，並將伊朗核計畫議題留待日後協商。

美國 美方 川普 以色列 伊朗

延伸閱讀

伊朗提新方案、做出這項讓步換停火 川普仍喊不滿意

川普稱伊朗想達成協議 但他不滿意德黑蘭提案

打破僵局 川普聽取攻打伊朗新方案

終戰卡關 伊朗遞新方案 川普不滿意

相關新聞

終戰卡關 伊朗遞新方案 川普不滿意

對伊朗透過調解方巴基斯坦向美國轉交的美伊終戰最新方案，美國總統川普一日在白宮南草坪表明，他並不滿意，並懷疑伊朗到底有沒有能力達成和平協議。

伊朗想談判 川普沒點頭 德黑蘭提交結束戰爭提案釋出妥協訊號

儘管伊朗向美國提交一項新的結束戰爭提案，釋出妥協訊號，試圖重啟談判，但美國總統川普1日在白宮南草坪表示，伊朗「想達成協議，但我對最新方案並不滿意」。

美斬伊朗金融命脈 多管齊下

美國1日對三家伊朗外匯兌換公司實施新制裁，試圖打擊德黑蘭在中東戰爭的「金融命脈」，並對中國大陸一處石油碼頭施加制裁，同時警告船舶若支付伊朗要求的通行費，將面臨後果。

阿拉伯聯合大公國稱預防措施解除 空中交通恢復正常

阿拉伯聯合大公國（UAE）國家通訊社今天報導，民航總局表示，隨著2月28日美伊戰爭爆發後實施的各項預防性措施解除，全國空...

要當海賊王？川普稱美軍扣押伊朗船隻「行徑如海盜」：不是鬧著玩

美國總統川普5月1日表示，美國海軍在執行對伊朗港口的封鎖時，行徑「有如海盜」。

川普通知國會對伊朗結束「敵對行動」 指伊是重大威脅

美伊衝突至今已逾60天，盡管美軍尚未從伊朗撤軍，川普政府1日寫信給美國國會，主張美伊衝突停火已經結束「敵對行動」（hostilities），以此繞過戰爭權力決議的規定。不過，川普總統也在信中表示，伊朗

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。