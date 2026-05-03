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美斬伊朗金融命脈 多管齊下

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國1日對三家伊朗外匯兌換公司實施新制裁，試圖打擊德黑蘭在中東戰爭的「金融命脈」，並對中國大陸一處石油碼頭施加制裁，同時警告船舶若支付伊朗要求的通行費，將面臨後果。

在對這些外匯兌換公司採取行動時，美國財政部表示，伊朗的「影子銀行網絡每年處理價值數百億美元的貿易，其中大部分來自伊朗在海外銷售石油與石化產品所得」。

美國國務院表示，將對「青島海業油碼頭有限公司」實施制裁，稱這家公司已進口「數千萬桶」伊朗原油，協助伊朗創造數十億美元收入，「只要伊朗試圖透過石油收入為破壞穩定的活動提供資金，美國就會對伊朗及所有協助其規避制裁的夥伴究責」。

美國財政部轄下的外國資產管制辦公室（OFAC）也發布警示，提醒美國境內外人士，若為了安全通過這條重要運輸航道向伊朗政府付款，可能面臨制裁風險。

另外，白宮還對古巴高級官員實施新的制裁，是美國政府迫使古巴政權放棄權力的舉措之一。白宮在一份事實清單中說，川普簽署一項行政命令，對「支持古巴政權安全機構、參與政府腐敗或嚴重侵犯人權行為的實體、個人或關聯方實施新的制裁」。白宮沒有點名說明制裁目標。

以色列 伊朗 美國 國務院

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