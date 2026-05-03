伊朗想談判 川普沒點頭 德黑蘭提交結束戰爭提案釋出妥協訊號

儘管伊朗向美國提交一項新的結束戰爭提案，釋出妥協訊號，試圖重啟談判，但美國總統川普1日在白宮南草坪表示，伊朗「想達成協議，但我對最新方案並不滿意」。

川普並未詳述他不滿意伊朗提出方案的什麼部分，並又一次暗示伊朗官員可能永遠不會轉而接受以談判方式解決這場戰爭。

川普說，比起過去，「他們（在美伊談判上）已有長足進步，但我不確定他們究竟是否會達成協議」，伊朗領導高層存在極大分歧。

川普指稱，「伊朗領導高層非常雜亂；有二至三個派系組成，也許四個，所以是一個很雜亂的領導高層。不過，他們都想達成協議，但他們都一團糟」。

當記者問及政府的選擇時，川普表示，從人道角度看，他傾向不重啟戰端。目前中東地區已有數千人喪生（主要分布在伊朗與黎巴嫩），且由於關鍵的荷莫茲海峽遭到封鎖，能源價格持續飆升。

隨後，川普在佛羅里達州發表談話時表示，「或許我們乾脆不達成協議還比較好」，但他並未詳加說明。 他說：「我們不能讓這件事繼續下去，你知道的，這拖太久了。」

庫普詹等歐亞集團（Eurasia Group）分析師上周在報告中指出：「伊朗內部分歧並非如川普政府所言是目前談判僵局根源。談判進展緩慢，主因伊朗領導層正尋求籌碼，以及希望從美國那裡獲得更好的條件。」

先前伊朗態度較為強硬，要求美方先解除封鎖，並就結束戰爭條件達成共識，之後才願意討論海峽未來管理與核計畫。新方案也提出，伊朗願意就核問題展開談判，但前提是美國必須解除對伊制裁。

知情人士透露，伊朗已透過斡旋方傳達，若華府對新提案持開放態度，德黑蘭最快可於下周初在巴基斯坦與美方坐下來談判。

白宮表示，封鎖行動正透過遏制伊朗經濟並切斷其石油出口發揮作用，希望透過持續的海軍行動，迫使伊朗做出讓步。

彭博先前報導說，由於儲油槽已滿，伊朗已開始削減產量。然而，德黑蘭擁有數十年應對此類情境經驗。一位要求匿名伊朗高官表示，伊朗正主動減少原油產量，以提前應對。