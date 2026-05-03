終戰卡關 伊朗遞新方案 川普不滿意

對伊朗透過調解方巴基斯坦向美國轉交的美伊終戰最新方案，美國總統川普一日在白宮南草坪表明，他並不滿意，並懷疑伊朗到底有沒有能力達成和平協議。

川普重申，「（伊朗）他們想達成協議；但我對最新方案並不滿意」。他並未詳述不滿意什麼部分，並又一次暗示伊朗官員可能永遠不會轉而接受以談判方式解決這場戰爭。

川普說，比起過去，「他們（在美伊談判上）已有長足進步，但我不確定他們究竟是否會達成協議」，伊朗領導高層間存在極大分歧。

川普指稱，「伊朗領導高層非常雜亂；有二至三個派系組成，也許四個，所以是個很雜亂的領導高層。他們都想達成協議，但都一團糟」。「伊朗通訊社」一日報導，伊方四月卅日透過巴方將修改後的方案轉交美方。

川普一日還在南草坪說，他對伊朗的選項總結就二種：在軍事上大幅升級或達成協議；「我們有些選項。我們想去把他們炸個稀巴爛、持續對他們大轟炸，永遠了結他們嗎？或我們想試著（和他們）達成協議、做點事嗎？這些就是我們的選項」。

川普也證實，四月卅日已聽取美國中央司令部關於軍事選項的最新簡報。他宣稱「基於人道」，寧可不重新展開對伊朗的轟炸行動。但法新社一日引述一位美國官員報導，美軍「福特號」航艦已駛離中東，伊朗附近的航艦還有「林肯號」及「布希號」。

川普一日還在飛往美國佛州前對ＣＮＮ聲稱，「坦白說，我們最好不（與伊朗）達成協議」。

華爾街日報一日引述知情人士報導，伊朗提交美國的美伊終戰最新方案立場稍微偏向美方，伊朗願同時談判開放荷莫茲海峽，以及美國承諾停火和解除對伊朗港口封鎖的條件；伊朗也願就核問題展開談判，但前提是美國必須解除對伊朗的制裁。

若美方對最新方案持開放態度，伊方最快本周初可在巴基斯坦與美方舉行第二輪談判。伊朗在最新方案上做出讓步，改為可同時討論德黑蘭就開放荷莫茲海峽設下的條件，以及美國承諾停火與解除對伊朗港口封鎖的條件。美國前伊核談判代表內菲夫認為，最新方案符合各方利益，美伊都能獲得若干有限的經濟緩解，同時擱置那些已證明為更棘手且耗時的問題。