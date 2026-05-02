要當海賊王？川普稱美軍扣押伊朗船隻「行徑如海盜」：不是鬧著玩

美國總統川普5月1日表示，美國海軍在執行對伊朗港口的封鎖時，行徑「有如海盜」。

路透報導，川普在形容美軍幾天前扣押一艘船隻時，說道，「我們接管了那艘船，我們接管貨物、我們接管原油，這是一項獲利頗豐的事業」，「我們就像是海盜，我們有些像海盜，我們可不是鬧著玩的」。

一些德黑蘭船隻在離開伊朗港口後，遭到美方扣押，在亞洲水域，其他一些受制裁的貨櫃輪及伊朗油輪，也同受影響。

自美伊戰爭2月28日開打後，伊朗已幾乎禁止所有船舶通過荷莫茲海峽，僅放行自家船隻；川普則封鎖了伊朗的港口，使荷莫茲海峽的航運仍實質停擺，也推高國際油價。

川普不斷更動對伊朗戰爭的時程與目標，不受美國民眾支持，其相關發言也飽受抨擊，包括上月要脅摧毀伊朗文明。

在川普威脅攻擊民用設施後，許多美國專家4月警告，美國對伊朗發動的攻擊，可能構成戰爭罪。