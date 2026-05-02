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川普通知國會對伊朗結束「敵對行動」 指伊是重大威脅

世界日報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
在美伊戰爭60天期限屆滿，川普總統1日致函國會表示，雙方已有停火協議，並未違背戰爭權力法。路透
在美伊戰爭60天期限屆滿，川普總統1日致函國會表示，雙方已有停火協議，並未違背戰爭權力法。路透

美伊衝突至今已逾60天，盡管美軍尚未從伊朗撤軍，川普政府1日寫信給美國國會，主張美伊衝突停火已經結束「敵對行動」（hostilities），以此繞過戰爭權力決議的規定。不過，川普總統也在信中表示，伊朗依然對美國造成重大威脅。

美國1973年的「戰爭權力決議」（War Powers Resolution ，又稱戰爭權力法），規定美國總統在派出軍隊後的48小時內必須通知國會，未經過國會授權或宣戰的軍事行動，不得在當地停留超過60天，到期後於30天內安全撤離，但無權繼續作戰。

面對戰爭權力決議所規範的期限在即，川普1日致信共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）和共和黨籍參議院臨時議長葛拉斯里（Chuck Grassley）說明，基於美伊已經停火，川普無須國會授權來執行對伊朗的軍事行動。

川普在信中指出，他在今年4月7日指示兩周的停火，該停火也被延長，美軍與伊朗自4月7日起沒有交火；美伊在2月28日展開的敵對行動已經「終結」（terminated）。

美軍自今年2月28日向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），不過川普政府直到3月2日才通知國會；戰爭權力決議的60天期限也自3月2日起算，5月1日是最後期限。

雖然川普政府主張敵對行動已經終結，但川普在信中也暗示戰爭沒有結束，指雖然美軍對伊朗政權的軍事行動，以及持續確保長久和平的努力取得成功，但伊朗依然對美國和美軍造成重大威脅。

川普1日受訪時則聲稱沒有國家的軍事行動需要國會授權，並表示，因為美伊衝突停火，所以川普政府獲得更多的時間；川普說，有很多人認為這樣的規定是不符合憲法的，他也不認為這是合憲的。

川普在信中表示，依循憲法賦予他管理外交和三軍統帥的權力，他會繼續指揮美軍；同時，隨著情勢變化，川普指出，他會依循戰爭權力決議，繼續向國會更新美軍值得注意的動態。

根據公共廣播電視公司（PBS）報導指出，並非所有共和黨籍議員都願意接受國會毫無作為，認為國會應該維護對戰爭的權力，包括共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）發出聲明表示，總統作為三軍統帥的權力不是無限大的，並稱60天的期限不是建議，而是必須的。

報導指出，包括匡希恆（John Curtis）、提里斯（Thom Tillis）、穆考斯基（Lisa Murkowski）和霍利（Josh Hawley）等共和黨參議員，都希望看到國會對此表決；匡希恆表示，他不會支持資助這場戰爭，直到國會表決通過授權給總統。

以色列 伊朗 美國 川普

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