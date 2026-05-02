中東戰爭第63天》美批准對卡達軍售 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第63天，華府批准對卡達及以色列的重大軍售案，並宣布將從德國撤軍。伊朗方面則表示對談判持開放態度，但拒絕在威脅下接受「強加」的政策。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國表示，已批准向波斯灣盟友卡達出售價值40億美元的愛國者（Patriot）飛彈，以及向以色列出售價值近10億美元的精準武器系統。

美國國務院在致國會的一系列通知中表示，在中東衝突持續之際，這兩筆軍售案都被視為支持美國的「外交政策與國家安全」目標。

五角大廈表示，美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）已下令在未來一年內從德國撤出約5000名士兵。

在此之前，總統川普本週曾因與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）就美以對伊朗戰爭發生爭執後，威脅要從北約盟國德國撤軍。

川普告訴美國國會高層領袖，在伊朗的敵對行動已經結束。此前，隨著衝突進入第3個月，他面臨來自國會要求尋求戰爭授權的壓力。

川普表示，他對伊朗提出的和平談判新提案感到不滿。伊朗官方的伊朗通訊社（IRNA）稱，這項提案是透過調解國巴基斯坦轉交的。提案細節尚未公開。

一名美國官員表示，在參與對伊朗的行動後，美國海軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦已離開中東。另外兩艘航艦「林肯號」（USS AbrahamLincoln）和「喬治布希號」（USS George H.W. Bush）仍在中東地區與其他20艘美國軍艦一同駐紮。

●伊朗動向

當地媒體報導，伊朗西北部桑揚省（Zanjan）今天在拆除未爆彈藥的行動中，有14名士兵喪生。

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）敦促人民發動經濟戰並「讓敵人失望」，因為與美國和以色列的戰爭以及多年的制裁正帶來沉重代價。

穆吉塔巴．哈米尼透過書面聲明接著呼籲「優先消費國產商品」，並表示「受損企業的業主應盡可能避免裁員和解僱員工」。

伊朗強硬派司法總監艾杰（Gholamhossein MohseniEjei）表示，德黑蘭對與美國談判持開放態度，但不會接受他所謂在威脅下「強加」的政策。

艾杰在司法部門的「米珊線上」（Mizan Online）網站播出的一段影片中說：「伊斯蘭共和國從未迴避談判…但我們當然不接受強加行為。」

●油價股匯動態

油價在伊朗最新談判提案的報導傳出後下滑，但西德州中級原油（WTI）和另一主要美國基準布倫特原油（Brent）都收復部分失地，交易價格穩定在具象徵意義的每桶100美元大關之上。

●其他國家及組織

黎巴嫩衛生部表示，以色列今天對黎南的空襲造成13人喪生，其中包括一個儘管有停火協議、但以色列軍隊仍發布撤離命令的城鎮。

聯合國難民署（UNHCR）表示，戰爭已導致向中東和非洲難民運送援助物資的貨運費率飆升。

聯合國難民署指出，由於荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的關閉和港口壅塞導致貨物必須改道，成本已上漲近18%，引發運送延誤。