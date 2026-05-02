伊朗苦思如何破除美國封鎖 傳動用「水雷海豚」新武器

美國與伊朗的戰爭自2月爆發後，德黑蘭攻擊通行荷莫茲海峽的船隻，關閉商業航運，阻斷全球五分之一的石油與液化天然氣供應，一度認為自己取得上風；但隨著衝突進入第六周，華府以封鎖所有伊朗港口的貨運作為回應，情勢隨之逆轉。

華爾街日報報導，伊朗過去近50年來透過向中國出售石油，承受來自美國的金融壓力，並以游擊戰術對抗美軍。然而在美國海軍封鎖下，長期透過關閉訊號、將貨物秘密轉運至中國以規避制裁的「影子船隊」網絡已陷入停擺，不僅無法突破美軍封鎖線，甚至一路被追逐至印度洋，顯示既有對抗模式正面臨瓶頸。

隨著危機可能失控，伊朗政治體系出現分裂。溫和派主張克制並與美國總統川普談判，以達成有利協議，並認為川普急於盡快從這場混亂戰爭中抽身，也擔心伊朗民眾在初期民族情緒高漲後，正逐漸對戰爭感到厭倦；日益壯大的強硬派陣營則認為，伊朗必須重新掌握軍事主動權，再度開戰，以推升油價並加大對川普的壓力。他們認為，封鎖已超越過去的制裁，等同戰爭行為，必須以軍事回應。

伊朗官員表示，德黑蘭可能動用先前未使用的武器攻擊美國軍艦，包括潛艇，甚至是攜帶水雷的海豚。革命衛隊也威脅升高衝突，可能切斷荷莫茲海峽的海底通訊電纜，干擾全球網路流量。與革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社近期發布一張穿越荷莫茲海峽的海底網路電纜地圖，被視為針對該地區電信基礎設施的警告。

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）4月30日對美國發出新威脅。他在國營電視播報員宣讀的書面聲明中表示：「那些作惡的外國人，應該沉入水底。」