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川習會前 陸駐聯合國代表喊話：維持伊朗戰爭停火是當務之急

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸常駐聯合國代表傅聰強調，維持伊朗戰爭停火是當務之急，如果美國總統川普本月訪陸時荷莫茲海峽仍處於關閉狀態，相關問題勢必成為雙方議程重點。（美聯社）
大陸常駐聯合國代表傅聰強調，維持伊朗戰爭停火是當務之急，如果美國總統川普本月訪陸時荷莫茲海峽仍處於關閉狀態，相關問題勢必成為雙方議程重點。（美聯社）

大陸常駐聯合國代表傅聰強調，維持伊朗戰爭停火是當務之急，如果美國總統川普本月訪陸時荷莫茲海峽仍處於關閉狀態，相關問題勢必成為雙方議程重點。

路透報導，傅聰1日在聯合國受訪時表示，荷莫茲海峽應儘快恢復通行。針對近期有關停火僅屬暫時、甚至可能重啟軍事行動的言論，大陸深感關切。

他說：「伊朗需要解除對荷莫茲海峽的限制，美國需要解除海上封鎖。當前最緊迫的問題是維持停火，而且停火必須持續下去，雙方應本著誠意開展談判。」他還呼籲國際社會共同發聲，反對戰事重啟。

談及川普本月訪陸，傅聰說：「我相信，如果川普訪陸時荷莫茲海峽仍然關閉，這一問題將成為雙邊會談的重要議題。」

此外，傅聰還提到，大陸對黎巴嫩局勢感到關切，並認為有必要重新審視聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）將在今年年底結束任務的決定。

成立於1978年的聯合國駐黎巴嫩臨時部隊負責在黎巴嫩與以色列南部邊境巡邏、監督停火。安理會去年一致同意在2026年底啟動撤離進程。

傅聰指出，目前黎巴嫩並不存在真正的停火，只是「較低強度的交火」，並稱以色列有責任停止對黎巴嫩的轟炸。

自3月2日以來，以色列在黎巴嫩各地的空襲已造成超過2,500人死亡。先前武裝組織真主黨為支持盟友伊朗向以色列發動襲擊，引發以色列展開地面和空中軍事行動，導致黎巴嫩南部大片地區遭到破壞。

以色列常駐聯合國代表團未立即回應，但以色列方面指出，它在黎巴嫩的軍事行動目的在阻止真主黨的襲擊。談及聯黎部隊前景，傅聰說：「我們確實認為，應重新審視撤出聯黎部隊的決定。」

傅聰透露，近期已就此與聯合國秘書長古特雷斯溝通。聯合國秘書處正考慮展開評估，並預計在6月就落實2006年終結以色列與真主黨衝突的安理會第1701號決議提出方案。他說：「至少從安理會絕大多數成員的立場看，現在還不是調整聯黎部隊的時候。」

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