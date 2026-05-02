川普批歐洲領袖升高跨大西洋緊張 外交圈審慎應對

美國總統川普近日因伊朗戰事歧見連番抨擊歐洲領袖，似乎將跨大西洋關係拉回到他第2任期初期的緊張局面，再度引發外交圈思考最佳因應之道。

路透社報導，川普本週就德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）對伊朗戰爭的批評回嗆他「完全無效」。五角大廈今天宣布將裁減約5000名駐德美軍，川普還說將對來自歐洲聯盟（EU）國家的汽車與卡車提高關稅，此舉將對德國衝擊最大。目前駐德美軍約3萬6400人。

川普也將矛頭指向英國首相施凱爾（KeirStarmer），稱他「可不是邱吉爾（WinstonChurchill）」，並揚言對英國輸美商品徵收高額關稅。

美國戰爭部也傳出考慮懲罰在伊朗戰事中未支援美國軍事行動的北大西洋公約組織（NATO）盟國，包括暫停西班牙會員國資格，以及重新評估是否繼續支持英國對福克蘭群島（Falkland Islands）的主權主張。

一名歐洲外交官表示：「至少可以說是令人不安。我們隨時準備好應對任何情況。」

另一名歐洲外交官表示，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）在川普第1任期時與他的關係緊繃，但她樹立正確的應對典範。

這名外交官說：「我們現在都稍微學會如何應對川普。絕不能立刻反應，要讓風暴過去，同時堅守立場。」

這名外交官還說，即便試圖以奉承方式應對的人照樣遭遇川普的怒火，「那些嘗試過的人也沒躲過他的辱罵，所以現在大家都意識到奉承也行不通」。

儘管美國政府許多成員對歐洲抱持高度懷疑，川普所屬共和黨內並非人人支持川普的做法。

共和黨籍聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）昨天在社群平台X發文說：「持續攻擊北約盟國適得其反，這些言論傷害美方。德國兩大空軍基地讓我們能快速通達三大洲。我們（削減駐軍）是在搬石頭砸自己的腳。」

美國一名前資深國防官員表示，德國軍事官員對局勢相當淡定，軍事合作維持不變，「他們都說『我們以前見過這種場面。這很多是虛張聲勢，到頭來不會有任何改變』」。

歐洲外交官表示，儘管歐美關係的「板塊」正在移動，他們仍致力於維護跨大西洋關係，但必須做出調整。

一名西方外交官指出，歐洲正迅速採取行動以增強自身軍事實力。他說：「對我們而言，最主要的教訓是我們不能再依賴二戰後的現狀，我們不僅要維持軟實力，更必須能以硬實力做後盾。」