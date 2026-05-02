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敢說美國沒有贏伊朗？川普扣大帽：我認為這是叛國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普1日在佛州西棕櫚灘的克拉維斯表演藝術中心發表演講。美聯社
美國總統川普1日在佛州西棕櫚灘的克拉維斯表演藝術中心發表演講。美聯社

美國總統川普已知會國會，對伊朗的敵對行動已「終止」，但他表示，仍有人稱美國在這場戰爭中並未「獲勝」，這種說法是「叛國」。

CNN報導，川普1日在佛州「The Villages」發表談話時表示：「我們看到激進左派在說，『我們沒有贏，我們沒有贏。』他們已經沒有任何軍隊了，這令人難以置信。事實上，我認為這是叛國，好嗎？你想知道真相嗎？這是叛國。」

談到1月對委內瑞拉的迅速軍事行動時，川普稱之為「歷史上最偉大的軍事行動之一」，並表示不想過早談論在伊朗的勝利。他說：「我們在伊朗的表現幾乎同樣出色。但在任務完成之前，我不喜歡談論這件事。」他未提及兩場衝突之間的差異。

福斯新聞報導，川普也為對伊朗開戰辯護，稱這是為防止該政權擁有核武的必要行動。他說：「我們不能讓瘋子擁有核武。」

川普同時承認，他原本預期會出現更嚴重的經濟衝擊，但表示自己必須做「正確的事」。他說：「我原本以為情況會更糟，股市會跌得更多，油價會漲得更多。」並表示：「我當時說，『但我們別無選擇。不論結果如何，我都必須做正確的事。』我們不能讓他們擁有核武。」

川普還聲稱，伊朗的軍事能力已被大幅削弱，「他們正在被摧毀，沒有海軍、沒有空軍，也沒有防空裝備與雷達，沒有領導人，領導層已全部不復存在。」

美國 國會 委內瑞拉 以色列 伊朗

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